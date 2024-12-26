Google Chrome отримає штучний інтелект для перевірки безпеки відвідуваних сайтів26.12.24
Google додала в Chrome Canary нову функцію виявлення шахрайства за допомогою штучного інтелекту Ця технологія, що працює локально на пристрої, аналізує веб-сторінки на загрози без надсилання даних на зовнішні сервери, що забезпечує підвищену безпеку особистих даних. and Intent for Scam Detection” використовує мовні моделі для аналізу сторінок і буде доступна на Windows, Mac та Linux.
Google інтегрувала цю функцію у відповідь на зростання кіберзагроз, включаючи більше 600 мільйонів атак щодня.
Google оголосив про запуск нової платної версії веб-браузера Chrome. Chrome Enterprise Premium для ¦бізнес-клієнтів пропонує ряд посилених заходів безпеки, включаючи захист даних та сканування шкідливих програм.
Одна з ключових особливостей платної версії — це запобігання втраті даних та глибшому скануванню шкідливого програмного забезпечення. З іншого боку, безкоштовна версія Chrome пропонує загальний захист від фішингу та шкідливого програмного забезпечення.
На додаток до цього, звичайні користувачі Chrome також отримають нові функції безпеки, які дозволяють більше контролю над дозволами веб-сайтів, зокрема доступом до керування мишею та клавіатурою.
Chrome Enterprise Premium також пропонує низку переваг для бізнесу, таких як обмеження на завантаження та друк документів, що сприяє посиленню безпеки, а також сумісність з іншим корпоративним програмним забезпеченням, включаючи Google Workspace.
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