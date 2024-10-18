Google арендовала ядерные реакторы для работы центров обработки ИИ

Google объявила о планах использовать малые ядерные реакторы для обеспечения энергией своих центров обработки данных с искусственным интеллектом. Для этого компания сотрудничает с Kairos Power, которая разрабатывает инновационные реакторы с использованием расплавленной соли в качестве теплоносителя. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию к концу десятилетия, а к 2035 году компания намерена запустить больше таких реакторов.

Решение обусловлено растущим спросом на мощные и устойчивые энергетические ресурсы, вызванным увеличением использования технологий ИИ. Ядерная энергия, не выделяющая углерод и обеспечивающая постоянное снабжение электричеством, позволяет технологическим компаниям, таким как Google, Amazon и Microsoft, сокращать углеродный след и обеспечивать стабильность работы своих инфраструктур.

Kairos Power специализируется на малых модульных реакторах с расплавленными фтористыми солями, которые считаются более гибкими и эффективными по сравнению с традиционными атомными станциями. Эти реакторы предлагают постоянное энергоснабжение, в отличие от возобновляемых источников, таких как солнечные или ветровые, которые зависят от погодных условий.