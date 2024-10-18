Google орендувала ядерні реактори для роботи центрів обробки ШІ18.10.24
Google оголосила про плани використання малих ядерних реакторів для забезпечення енергією своїх центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Для цього компанія співпрацює з Kairos Power, яка розробляє інноваційні реактори з використанням розплавленої солі як теплоносія. Перший реактор планується ввести в експлуатацію до кінця десятиліття, а до 2035 року компанія має намір запустити більше таких реакторів.
Рішення обумовлено зростаючим попитом на потужні та стійкі енергетичні ресурси, спричиненим збільшенням використання технологій ШІ. Ядерна енергія, що не виділяє вуглець і забезпечує постійне постачання електроенергії, дозволяє технологічним компаніям, таким як Google, Amazon і Microsoft, скорочувати вуглецевий слід і забезпечувати стабільність роботи своїх інфраструктур.
Kairos Power спеціалізується на малих модульних реакторах з розплавленими фтористими солями, які вважаються більш гнучкими та ефективними порівняно з традиційними атомними станціями. Ці реактори пропонують постійне енергопостачання на відміну від поновлюваних джерел, таких як сонячні або вітрові, які залежать від погодних умов.
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Google орендувала ядерні реактори для роботи центрів обробки ШІGoogle штучний інтелект
Kairos Power спеціалізується на малих модульних реакторах з розплавленими фтористими солями, які вважаються більш гнучкими та ефективними
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