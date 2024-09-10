Голоса Дарта Вейдера больше нет. Умер легендарный актер Джеймс Эрл Джонс10.09.24
Сегодня стало известно о смерти американского актера Джеймса Эрла Джонса, чье имя и голос стали символом для поклонников «Звездных войн». Актер скончался в возрасте 93 лет.
Джеймс Эрл Джонс прославился тем, что подарил свой глубокий и узнаваемый голос одному из самых культовых персонажей в истории кино — Дарту Вейдеру. Его исполнение стало неотъемлемой частью образа этого антагониста, оставив значительный след в истории кино.
Джонс начал свою карьеру в кинематографе в 1963 году, снявшись в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу». За десятилетия своей работы он принял участие во множестве известных фильмов и сериалов, среди которых «Конан-варвар», «Поездка в Америку», «Игры патриотов» и «Доктор Хаус».
Его голос также известен по роли Муфасы в «Короле Льве» и по многочисленным персонажам в популярном мультсериале «Симпсоны».
В 2011 году Джеймс Эрл Джонс был удостоен почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа, что стало признанием его многолетнего вклада в искусство.
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Голоса Дарта Вейдера больше нет. Умер легендарный актер Джеймс Эрл Джонскино
В 2011 году Джеймс Эрл Джонс был удостоен почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа, что стало признанием его многолетнего вклада в искусство.
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