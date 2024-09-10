09.09.24

Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX

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Logitech G Yeti Orb and GX

Главными компонентами успешного стрима является харизма и речь ведущего. Но талант и хорошая идея пропадут зря, если записывать аудио будет некачественным. Расскажем про микрофоны Logitech G Yeti Orb и Yeti GX, которые помогут с аудио в самых разных форматах