Голосу Дарта Вейдера більше нема. Помер легендарний актор Джеймс Ерл Джонс

Сьогодні стало відомо про смерть американського актора Джеймса Ерла Джонса, чиє ім’я та голос стали символом для шанувальників “Зоряних війн”. Актор помер у віці 93 років.

Джеймс Ерл Джонс уславився тим, що подарував свій глибокий і відомий голос одному з найкультовіших персонажів в історії кіно – Дарту Вейдеру. Його виконання стало невід’ємною частиною образу цього антагоніста, залишивши значний слід історії кіно.

Джонс почав свою кар’єру в кінематографі в 1963 році, знявшись у фільмі Стенлі Кубрика “Доктор Стрейнджлав або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу”. За десятиліття своєї роботи він взяв участь у багатьох відомих фільмах і серіалах, серед яких “Конан-варвар”, “Поїздка в Америку”, “Ігри патріотів” та “Доктор Хаус”.

Його голос також відомий за роль Муфаси в “Королі Леві” та численними персонажами в популярному мультсеріалі “Сімпсони”.

У 2011 році Джеймс Ерл Джонс був удостоєний почесної премії “Оскар” за визначний внесок у розвиток кінематографа, що стало визнанням його багаторічного внеску в мистецтво.