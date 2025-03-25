Gmail на Android и iOS получит искусственный интеллект25.03.25
Google внедряет в Gmail усовершенствованную систему поиска, основанную на искусственном интеллекте, что позволяет быстрее находить наиболее релевантные письма.
Ранее результаты поиска в Gmail формировались преимущественно по хронологическому принципу или с выделением «лучших результатов», за которыми следовал остальной список сообщений. Новый алгоритм учитывает не только ключевые слова, но и другие факторы, включая частоту взаимодействия с письмами, количество открытий и кликов, а также уровень общения с отправителем. Это должно повысить вероятность появления нужных писем в верхней части списка, снижая затраты времени на их поиск.
После обновления в Gmail появится дополнительный выпадающий список с наиболее релевантными результатами, что уменьшит необходимость в ручной фильтрации. При этом пользователи смогут переключаться на традиционную сортировку, при которой в начале списка остаются самые новые сообщения.
Обновление уже начало распространяться среди владельцев персональных аккаунтов в веб-версии и мобильных приложениях Gmail для Android и iOS. Для корпоративных пользователей поддержка будет добавлена позже.
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