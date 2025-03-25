Gmail на Android та iOS отримає штучний інтелект

Google впроваджує в Gmail удосконалену систему пошуку, що базується на штучному інтелекті, що дозволяє швидше знаходити найбільш релевантні листи.

Раніше результати пошуку в Gmail формувалися переважно за хронологічним принципом або з виділенням «найкращих результатів», за якими слідував решта списку повідомлень. Новий алгоритм враховує як ключові слова, а й інші чинники, включаючи частоту взаємодії з листами, кількість відкриттів і кліків, і навіть рівень спілкування з відправником. Це має підвищити ймовірність появи потрібних листів у верхній частині списку, знижуючи витрати часу з їхньої пошук.

Після оновлення в Gmail з’явиться додатковий список з найбільш релевантними результатами, що зменшить необхідність в ручній фільтрації. При цьому користувачі зможуть перемикатися на традиційне сортування, при якому на початку списку залишаються нові повідомлення.

Оновлення вже почало поширюватися серед власників персональних облікових записів у веб-версії та мобільних додатках Gmail для Android та iOS. Для корпоративних користувачів підтримка буде додана пізніше.