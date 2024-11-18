18.11.24

Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна

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ASUS Zenbook S 16 (UM5606)

Новый ноутбук Asus Zenbook S 16 выполнен в корпусе из необычного металла, построен на базе свежей платформы AMD, адаптированной для ИИ, и имеет отличную автономность. Расскажем об этом премиальном ноутбуке подробнее