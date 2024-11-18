Gmail добавит Google календарь в боковую панель ИИ Gemini18.11.24
Gmail интегрировал Google Calendar в боковую панель Gemini, что позволяет пользователям быстрее получать информацию о своих календарях и создавать события прямо в интерфейсе почты. Эта функция также поддерживает интеграцию с другими сервисами Google, такими как Drive, Docs, Sheets и Slides.
Теперь пользователи могут задавать вопросы о своих встречах, например, «Когда у меня следующая встреча на следующей неделе?», или создавать события, скажем, «Добавь 30-минутное мероприятие для моей йоги по понедельникам и средам в 9:00». Для обращения к календарю не требуется использовать команду @Calendar, хотя такая опция доступна для большей точности.
На данный момент новая функция доступна постепенно для пользователей платных пакетов, таких как Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium и Google One AI Premium.
Однако функция имеет ряд ограничений: например, невозможно добавить гостей к событиям или использовать данные из электронных писем для их создания. Ожидается, что эти возможности могут быть добавлены в будущем.
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На данный момент новая функция доступна постепенно для пользователей платных пакетов, таких как Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium и Google One AI Premium.
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