Gmail додасть Google календар у бічну панель ШІ Gemini

Gmail інтегрував Google Calendar у бічну панель Gemini, що дозволяє користувачам швидше отримувати інформацію про свої календарі та створювати події прямо в інтерфейсі пошти.

Тепер користувачі можуть ставити запитання про свої зустрічі, наприклад, “Коли у мене наступна зустріч наступного тижня?” до календаря не потрібно використовувати команду @Calendar, хоча така опція доступна для більшої точності.

На даний момент нова функція доступна поступово для користувачів платних пакетів, таких як Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium та Google One AI Premium.

Однак функція має ряд обмежень: наприклад, неможливо додати гостей до подій або використовувати дані з електронних листів для їхнього створення.