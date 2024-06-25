Garmin Edge 1050 — велосипедный компьютер с GPS, поддержкой Garmin Pay и автономностью до 60 часов25.06.24
Компания Garmin готовит к релизу новый велосипедный компьютер Edge 1050, который станет преемником модели Edge 1040. Новинка будет оснащена встроенным GPS-модулем и цветным дисплеем с разрешением 480×800 пикселей, а также поддерживать платёжную систему Garmin Pay.
Garmin Edge 1050 сможет работать до 60 часов в режиме энергосбережения и до 20 часов при обычном использовании. Релиз нового устройства состоится в ближайшее время, но цены пока не объявлены.
Ранее Garmin представила нагрудный пульсометр HRM-Fit по цене $150.
Это устройство совместимо со спортивной одеждой средней и высокой поддержки, таким как модели от Adidas и Under Armour.
Garmin HRM-Fit также взаимодействует с совместимыми смарт-часами Garmin, передавая данные о темпе, расстоянии и длине шага.
Если часы остаются дома, устройство, прикрепленное к одежде, может хранить данные о тренировках, такие как количество сожженных калорий и интенсивность, для дальнейшей синхронизации с часами.
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Garmin Edge 1050 — велосипедный компьютер с GPS, поддержкой Garmin Pay и автономностью до 60 часовGarmin
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