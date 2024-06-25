Garmin Edge 1050 — велосипедный компьютер с GPS, поддержкой Garmin Pay и автономностью до 60 часов

Компания Garmin готовит к релизу новый велосипедный компьютер Edge 1050, который станет преемником модели Edge 1040. Новинка будет оснащена встроенным GPS-модулем и цветным дисплеем с разрешением 480×800 пикселей, а также поддерживать платёжную систему Garmin Pay.

Garmin Edge 1050 сможет работать до 60 часов в режиме энергосбережения и до 20 часов при обычном использовании. Релиз нового устройства состоится в ближайшее время, но цены пока не объявлены.

Ранее Garmin представила нагрудный пульсометр HRM-Fit по цене $150.

Это устройство совместимо со спортивной одеждой средней и высокой поддержки, таким как модели от Adidas и Under Armour.

Garmin HRM-Fit также взаимодействует с совместимыми смарт-часами Garmin, передавая данные о темпе, расстоянии и длине шага.

Если часы остаются дома, устройство, прикрепленное к одежде, может хранить данные о тренировках, такие как количество сожженных калорий и интенсивность, для дальнейшей синхронизации с часами.