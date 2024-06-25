Garmin Edge 1050 – велосипедний комп’ютер з GPS, підтримкою Garmin Pay та автономністю до 60 годин25.06.24
Компанія Garmin готує до релізу новий велосипедний комп’ютер Edge 1050, який стане наступником моделі Edge 1040. Новинка буде оснащена вбудованим GPS-модулем і кольоровим дисплеєм з роздільною здатністю 480х800 пікселів, а також підтримувати платіжну систему Garmin Pay.
Garmin Edge 1050 зможе працювати до 60 годин у режимі енергозбереження та до 20 годин при звичайному використанні. Реліз нового пристрою відбудеться найближчим часом, але ціни поки що не оголошені.
Раніше Garmin представила нагрудний пульсометр HRM-Fit за ціною $150.
Цей пристрій сумісний зі спортивним одягом середньої та високої підтримки, таким як моделі від Adidas та Under Armour.
Garmin HRM-Fit також взаємодіє з сумісними смарт-годинами Garmin, передаючи дані про темп, відстань і довжину кроку.
Якщо годинник залишається вдома, пристрій, прикріплений до одягу, може зберігати дані про тренування, такі як кількість спалених калорій та інтенсивність, для подальшої синхронізації з годинником.
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