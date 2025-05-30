Fujifilm X half — цифровая камера в ретро корпусе30.05.25
Fujifilm анонсировала выпуск компактной цифровой камеры X-half, сочетавшей в себе эстетику и принципы работы старых пленочных аппаратов с возможностями современного оборудования. Новинка получила вертикальный 3:4 экран и оптический видоискатель, призванные напомнить пользователю о привычных движениях руки: щелчок затвора, шуршание механизма, пауза перед следующим кадром.
Объектив 32 мм F2.8 в сочетании с сенсорной электронной «фазой» наводки выдерживает угол обзора старых полуформатных камер на 72 кадра. При этом в камере реализованы 13 имитаций пленочных стилей, эффекты «утечки света» и «просроченной» вуали, а также дополнительный экран-эмулятор катушки пленки, позволяющий «заряжать» виртуальные кассеты прямо в корпусе. В режиме «кинокамеры» кадры не отображаются до тех пор, пока не пройдут полный цикл «отстрела» и «проявки» через мобильное приложение.
Fujifilm оснастила X-half гибридным управлением: традиционные кнопки и рычаг соседствуют с мультитач-свайпами. При помощи Bluetooth кадры автоматически передаются на смартфон и при желании сразу отправляются на печать в Instax, а одна зарядка обеспечивает до 880 кадров через видоискатель. При массе 240 грамм аппарат сохраняет ощущение «тактильного» процесса съемки, будто в руках снова пленочный фотоаппарат с механикой.
По замыслу Fujifilm, X-half — это не о технических характеристиках, а о вовлечении и замедлении процесса: камера будто задает фотографу вопрос «ты точно хочешь сделать этот кадр?», возвращая дух эпохи, когда каждая фотография создавалась с характером. Новинка поступит в продажу по цене $850 в США
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Fujifilm X half — цифровая камера в ретро корпусе Fujifilm камера
Fujifilm X-half сочетает в себе эстетику и принципы работы старых пленочных аппаратов с возможностями современного оборудования
Windows Update будет обновлять все ПО на компьютере Microsoft Windows обновление
Обновлённый Windows Update станет решением проблемы фрагментированности обновлений в Windows — когда каждая программа или драйвер обновляется независимо от системы
Fujifilm X half — цифровая камера в ретро корпусе
Windows Update будет обновлять все ПО на компьютере
SSD Twopan Nano оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев
WhatsApp адаптировали для планшетов Apple iPad
Игра Star Wars Battlefront II установила рекорд в Steam
Новые SSD Micron PCIe 6.0 поддерживают скорость 30,25 ГБ/с
Какие смартфоны и планшеты Xiaomi, Redmi и Poco получат Android 16
Украина разработала турель с ИИ против дронов и ракет
Ноутбуки Acer Predator Helios 18 AI с экраном 18 дюймов начали продаваться в Украине
Lenovo выпустила горный велосипед Legion M5000