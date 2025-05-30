Fujifilm X half — цифровая камера в ретро корпусе

Fujifilm анонсировала выпуск компактной цифровой камеры X-half, сочетавшей в себе эстетику и принципы работы старых пленочных аппаратов с возможностями современного оборудования. Новинка получила вертикальный 3:4 экран и оптический видоискатель, призванные напомнить пользователю о привычных движениях руки: щелчок затвора, шуршание механизма, пауза перед следующим кадром.

Объектив 32 мм F2.8 в сочетании с сенсорной электронной «фазой» наводки выдерживает угол обзора старых полуформатных камер на 72 кадра. При этом в камере реализованы 13 имитаций пленочных стилей, эффекты «утечки света» и «просроченной» вуали, а также дополнительный экран-эмулятор катушки пленки, позволяющий «заряжать» виртуальные кассеты прямо в корпусе. В режиме «кинокамеры» кадры не отображаются до тех пор, пока не пройдут полный цикл «отстрела» и «проявки» через мобильное приложение.

Fujifilm оснастила X-half гибридным управлением: традиционные кнопки и рычаг соседствуют с мультитач-свайпами. При помощи Bluetooth кадры автоматически передаются на смартфон и при желании сразу отправляются на печать в Instax, а одна зарядка обеспечивает до 880 кадров через видоискатель. При массе 240 грамм аппарат сохраняет ощущение «тактильного» процесса съемки, будто в руках снова пленочный фотоаппарат с механикой.

По замыслу Fujifilm, X-half — это не о технических характеристиках, а о вовлечении и замедлении процесса: камера будто задает фотографу вопрос «ты точно хочешь сделать этот кадр?», возвращая дух эпохи, когда каждая фотография создавалась с характером. Новинка поступит в продажу по цене $850 в США