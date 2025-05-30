Fujifilm X half – цифрова камера у ретро корпусі

Fujifilm анонсувала випуск компактної цифрової камери X-half, що поєднувала в собі естетику та принципи роботи старих плівкових апаратів із можливостями сучасного обладнання. Новинка отримала вертикальний 3:4 екран та оптичний видошукач, покликані нагадати користувачеві про звичні рухи руки: клацання затвора, шарудіння механізму, пауза перед наступним кадром.

Об’єктив 32 мм F2.8 у поєднанні з сенсорною електронною фазою наведення витримує кут огляду старих напівформатних камер на 72 кадри. При цьому в камері реалізовано 13 імітацій плівкових стилів, ефекти витоку світла і простроченої вуалі, а також додатковий екран-емулятор котушки плівки, що дозволяє заряджати віртуальні касети прямо в корпусі. У режимі «кінокамери» кадри не відображаються доти, доки не пройдуть повний цикл «відстрілу» та «проявки» через мобільний додаток.

Fujifilm оснастила X-half гібридним управлінням: традиційні кнопки та важіль сусідять з мультитач-свайпами. За допомогою Bluetooth кадри автоматично передаються на смартфон і за бажанням відразу відправляються на друк в Instax, а одна зарядка забезпечує до 880 кадрів через видошукач. При масі 240 грамів апарат зберігає відчуття «тактильного» процесу зйомки, ніби в руках знову плівковий фотоапарат з механікою.

За задумом Fujifilm, X-half — це не про технічні характеристики, а про залучення та уповільнення процесу: камера ніби ставить фотографу питання «ти точно хочеш зробити цей кадр?», повертаючи дух епохи, коли кожна фотографія створювалася з характером. Новинка надійде у продаж за ціною $850 у США