Fractal Design выпускает корпуса Meshify 3 и Meshify 3 XL22.05.25
Шведский производитель Fractal Design расширил ассортимент компьютерных корпусов новой линейкой Meshify 3. Это обновление знакомой серии с передней панелью в виде мелкой сетки, обеспечивающей улучшенный воздушный поток. В новую серию вошли две модели – Meshify 3 и больший вариант Meshify 3 XL. Обе версии будут доступны в черном и белом цветах.
Корпус Fractal Design Meshify 3 имеет габариты 433х229х507 мм и весит около 9 кг. Он совместим с материнскими платами форматов Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E‑ATX. Модель Meshify 3 XL отличается большими размерами – 575×245×515 мм – и весом примерно 11 кг. Она также поддерживает форматы EE-ATX, SSI-EEB и SSI-CEB.
Оба корпуса снабжаются тремя предварительно установленными 140-мм вентиляторами Momentum 14 на гидродинамических подшипниках. В комплект также входит контроллер Adjust Pro Hub для регулировки работы вентиляторов и управления RGB-подсветкой. Рекомендованные цены составляют $140 для Meshify 3 и $170 для Meshify 3 XL. В сети уже появились первые обзоры новинок, в частности, от канала Gamers Nexus.
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