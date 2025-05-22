Fractal Design випускає корпуси Meshify 3 та Meshify 3 XL22.05.25
Шведський виробник Fractal Design розширив асортимент комп’ютерних корпусів новою лінійкою Meshify 3. Це оновлення знайомої серії з передньою панеллю у вигляді дрібної сітки, що забезпечує покращений повітряний потік. У нову серію увійшли дві моделі – Meshify 3 та більший варіант Meshify 3 XL. Обидві версії будуть доступні в чорному та білому кольорах.
Корпус Fractal Design Meshify 3 має габарити 433х229х507 мм та важить близько 9 кг. Він сумісний із материнськими платами форматів Mini-ITX, Micro-ATX, ATX та E‑ATX. Модель Meshify 3 XL відрізняється великими розмірами – 575×245×515 мм – та вагою приблизно 11 кг. Вона також підтримує формати EE-ATX, SSI-EEB та SSI-CEB.
Обидва корпуси постачаються трьома попередньо встановленими 140-мм вентиляторами Momentum 14 на гідродинамічних підшипниках. У комплект також входить контролер Adjust Pro Hub для регулювання роботи вентиляторів та керування RGB-підсвічуванням. Рекомендовані ціни становлять $140 для Meshify 3 та $170 для Meshify 3 XL. У мережі вже з’явилися перші огляди новинок, зокрема каналу Gamers Nexus.
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