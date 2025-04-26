Figment — аскетичная консоль с E Ink-экраном для текстовых игр26.04.25
В феврале этого года был представлен необычный гаджет Ink Console — устройство для запуска текстовых игр с экраном, имитирующим электронные чернила. Это гибрид электронной книги и игровой консоли, предназначенный исключительно для текстовых развлечений — формата, с которого начиналась индустрия видеоигр и появился жанр RPG. Теперь появился аналогичный проект, но с более привычным внешним видом.
В отличие от Ink Console, больше похожей на читалку, новое устройство Figment выполнено в форм-факторе классической портативной консоли. Оно оснащено горизонтальным 7,5-дюймовым дисплеем E Ink и минимальным набором кнопок. Аппарат построен на базе микроконтроллера ESP32, а его корпус изготовлен с помощью 3D-печати.
Как и в случае с Ink Console, Figment создан исключительно для текстовых игр. Но благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта, игровой процесс выходит за рамки традиционного сценарного повествования.
Игровой движок устройства сочетает заранее написанные тексты и возможности ИИ. Это позволяет дополнять сюжет в реальном времени, если игрок отклоняется от заранее заданной линии. Генерация изображений и использование больших языковых моделей помогает адаптировать повествование под действия пользователя. Пока нет информации о сроках выхода Figment и его стоимости.
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