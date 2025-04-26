Figment – аскетична консоль з E Ink-екраном для текстових ігор26.04.25
У лютому цього року був представлений незвичайний гаджет Ink Console – пристрій для запуску текстових ігор з екраном, що імітує електронне чорнило. Це гібрид електронної книги та ігрової консолі, призначений виключно для текстових розваг – формату, з якого починалася індустрія відеоігор та з’явився жанр RPG. Тепер з’явився аналогічний проект, але зі звичнішим зовнішнім виглядом.
На відміну від Ink Console, більше схожої на читалку, новий пристрій Figment виконаний у форм-факторі класичної портативної консолі. Він оснащений горизонтальним 7,5-дюймовим дисплеєм E Ink та мінімальним набором кнопок. Апарат побудований на базі мікроконтролера ESP32, а його корпус виготовлено за допомогою 3D-друку.
Як і у випадку з Ink Console, Figment створено виключно для текстових ігор. Але завдяки використанню генеративного штучного інтелекту, ігровий процес виходить за рамки традиційної сценарної розповіді.
Ігровий двигун пристрою поєднує заздалегідь написані тексти та можливості ШІ. Це дозволяє доповнювати сюжет у реальному часі, якщо гравець відхиляється від заданої лінії. Генерація зображень та використання великих мовних моделей допомагає адаптувати розповідь під дії користувача. Поки що немає інформації про терміни виходу Figment та його вартість.
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