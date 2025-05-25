Fiat TRIS — трехколесный грузовичок в электрическом формате25.05.25
Fiat Professional анонсировал выпуск своего первого электрического трицикла TRIS — компактного грузового транспорта, ориентированного на нужды городов Африки и Ближнего Востока. Новинка становится современным аналогом легендарной Piaggio Ape, сочетая в себе ностальгию и функциональность, но с упором на экологичность и модульность.
Основные особенности
Название TRIS отсылает к числу три: у машины три колеса, светодиодная оптика с тройными блоками и три типа кузова — шасси с кабиной, пикап и бортовой грузовик. Конструкция базируется на современной архитектуре городского электрокара Fiat Topolino, а производство организовано в Марокко, что обеспечивает логистическую доступность для целевых регионов.
Технические характеристики
- Длина: 3,17 м
- Радиус разворота: 3,05 м
- Грузовая платформа: 2,25 м², подходит для европалета
- Грузоподъёмность: до 540 кг
- Максимальная масса: 1 025 кг
- Электромотор: 9 кВт (≈12 л.с.), 45 Н·м
- Аккумулятор: 6,9 кВт·ч
- Максимальная скорость: 45 км/ч
- Запас хода: до 90 км по WMTC
Несмотря на переднюю одноколёсную схему, Fiat TRIS демонстрирует устойчивость за счёт широкой задней колеи, длинной базы и 12-дюймовых колёс — это обеспечивает стабильность даже при полной загрузке.
Для кого и зачем
Fiat TRIS создавался как доступное решение для малого бизнеса, служб доставки и коммунальных предприятий. Его компактные размеры позволяют работать в условиях узких улиц и плотного трафика, а экологичность и простота обслуживания делают его привлекательным для регионов, где важно сочетание низкой стоимости владения и надёжности.
Таким образом, Fiat TRIS — это не просто реверанс в сторону культовых трициклов прошлого, а вполне реальный инструмент для устойчивого городского транспорта будущего.
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Fiat TRIS — трехколесный грузовичок в электрическом формате автомобиль электротранспорт
Fiat Professional анонсировал выпуск своего первого электрического трицикла TRIS — компактного грузового транспорта, ориентированного на нужды городов Африки и Ближнего Востока
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