Fiat TRIS – триколісна вантажівка в електричному форматі

Fiat Professional анонсував випуск першого електричного трициклу TRIS — компактного вантажного транспорту, орієнтованого на потреби міст Африки та Близького Сходу. Новинка стає сучасним аналогом легендарної Piaggio Ape, поєднуючи ностальгію і функціональність, але з упором на екологічність і модульність.

Основні особливості

Назва TRIS відсилає до трьох: у машини три колеса, світлодіодна оптика з потрійними блоками і три типи кузова – шасі з кабіною, пікап і бортова вантажівка. Конструкція базується на сучасній архітектурі міського електрокара Fiat Topolino, а виробництво організоване у Марокко, що забезпечує логістичну доступність для цільових регіонів.

Технічні характеристики

Довжина: 3,17 м

Радіус розвороту: 3,05 м

Вантажна платформа: 2,25 м², підходить для європалету

Вантажопідйомність: до 540 кг

Максимальна маса: 1025 кг

Електромотор: 9 кВт (≈12 к.с.), 45 Н·м

Акумулятор: 6,9 кВт·год

Максимальна швидкість: 45 км/год

Запас ходу: до 90 км WMTC

Незважаючи на передню одноколісну схему, Fiat TRIS демонструє стійкість за рахунок широкої задньої колії, довгої бази та 12-дюймових коліс – це забезпечує стабільність навіть при повному завантаженні.

Для кого і навіщо

Fiat TRIS створювався як доступне рішення для малого бізнесу, служб доставки та комунальних підприємств. Його компактні розміри дозволяють працювати в умовах вузьких вулиць та щільного трафіку, а екологічність та простота обслуговування роблять його привабливим для регіонів, де важливим є поєднання низької вартості володіння та надійності.

Таким чином, Fiat TRIS — це не просто реверанс у бік культових трициклів минулого, а реальний інструмент для стійкого міського транспорту майбутнього.