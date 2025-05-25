Fiat TRIS – триколісна вантажівка в електричному форматі25.05.25
Fiat Professional анонсував випуск першого електричного трициклу TRIS — компактного вантажного транспорту, орієнтованого на потреби міст Африки та Близького Сходу. Новинка стає сучасним аналогом легендарної Piaggio Ape, поєднуючи ностальгію і функціональність, але з упором на екологічність і модульність.
Основні особливості
Назва TRIS відсилає до трьох: у машини три колеса, світлодіодна оптика з потрійними блоками і три типи кузова – шасі з кабіною, пікап і бортова вантажівка. Конструкція базується на сучасній архітектурі міського електрокара Fiat Topolino, а виробництво організоване у Марокко, що забезпечує логістичну доступність для цільових регіонів.
Технічні характеристики
- Довжина: 3,17 м
- Радіус розвороту: 3,05 м
- Вантажна платформа: 2,25 м², підходить для європалету
- Вантажопідйомність: до 540 кг
- Максимальна маса: 1025 кг
- Електромотор: 9 кВт (≈12 к.с.), 45 Н·м
- Акумулятор: 6,9 кВт·год
- Максимальна швидкість: 45 км/год
- Запас ходу: до 90 км WMTC
Незважаючи на передню одноколісну схему, Fiat TRIS демонструє стійкість за рахунок широкої задньої колії, довгої бази та 12-дюймових коліс – це забезпечує стабільність навіть при повному завантаженні.
Для кого і навіщо
Fiat TRIS створювався як доступне рішення для малого бізнесу, служб доставки та комунальних підприємств. Його компактні розміри дозволяють працювати в умовах вузьких вулиць та щільного трафіку, а екологічність та простота обслуговування роблять його привабливим для регіонів, де важливим є поєднання низької вартості володіння та надійності.
Таким чином, Fiat TRIS — це не просто реверанс у бік культових трициклів минулого, а реальний інструмент для стійкого міського транспорту майбутнього.
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Fiat TRIS – триколісна вантажівка в електричному форматі автомобіль електротранспорт
Fiat Professional анонсував випуск першого електричного трициклу TRIS — компактного вантажного транспорту, орієнтованого на потреби міст Африки та Близького Сходу.
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