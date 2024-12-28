Fiat и Maserati приостановили производство из-за плохих продаж

Stellantis продлила остановку производства электромобилей Fiat и Maserati на заводе Mirafiori в Италии. Первоначально планировалось возобновить работу 5 января, но теперь простой продлится как минимум до 20 января. Производство Maserati GranTurismo и GranCabrio будет перезапущено только 3 февраля.

Эта остановка не первая — в 2023 году завод уже простаивал в сентябре и октябре. Основная причина — низкие продажи электромобилей, что вынуждает Stellantis пересматривать свою стратегию электрификации.

Ранее генеральный директор Stellantis Карлос Таварес критиковал слабый маркетинг Maserati за неудовлетворительные показатели продаж. Однако его конфликт с советом директоров относительно будущего компании привел к его неожиданной отставке в начале месяца.

Компания Stellantis представила новую платформу STLA Frame, специально разработанную для электрических пикапов и внедорожников, ориентированных на североамериканский рынок и другие регионы, где большие автомобили пользуются популярностью. Платформа предлагает впечатляющие характеристики, включая запас хода до 800 км в конфигурации полностью электрического автомобиля (BEV) и до 1 100 км в гибридной версии (REEV), которая сочетает в себе электродвигатели и двигатель внутреннего сгорания для увеличения дальности поездки.

STLA Frame также поддерживает значительные тяговые возможности, включая максимальную буксировку до 6 350 кг и грузоподъемность 1 224 кг. В плане проходимости платформа демонстрирует способность преодолевать броды глубиной до 610 мм, что делает её идеальной для внедорожных условий.

Особенности платформы включают поддержку различных силовых установок, включая электрические, водородные, гибридные и двигатели внутреннего сгорания. Конфигурация REEV особенно интересна, так как сочетает большую батарею с электродвигателями и использует ДВС как генератор для увеличения дальности без ущерба для мощности.

Технические характеристики включают батареи емкостью от 159 до 200+ кВт•ч с жидкостным охлаждением и разгон от 0 до 96 км/ч за 4,4 секунды. Система быстрой зарядки позволяет добавлять до 160 км запаса хода за 10 минут. Также предусмотрена двусторонняя зарядка для питания внешних устройств.