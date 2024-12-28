Fiat та Maserati призупинили виробництво через низькі продажі

Спочатку планувалося відновити роботу 5 січня, але тепер простий триватиме як мінімум до 20 січня.

Ця зупинка не перша — 2023 року завод вже простоював у вересні та жовтні. Основна причина — низькі продажі електромобілів, що змушує Stellantis переглядати свою стратегію електрифікації.

Раніше генеральний директор Stellantis Карлос Таварес критикував слабкий маркетинг Maserati за незадовільні показники продажів. Проте його конфлікт із радою директорів щодо майбутнього компанії призвів до його несподіваної відставки на початку місяця.

Компанія Stellantis представила нову платформу STLA Frame, спеціально розроблену для електричних пікапів та позашляховиків, орієнтованих на північноамериканський ринок та інші регіони, де великі автомобілі користуються популярністю. Платформа пропонує вражаючі характеристики, включаючи запас ходу до 800 км у конфігурації повністю електричного автомобіля (BEV) та до 1 100 км у гібридній версії (REEV), яка поєднує електродвигуни та двигун внутрішнього згоряння для збільшення дальності поїздки.

STLA Frame також підтримує значні тягові можливості, включаючи максимальне буксирування до 6350 кг і вантажопідйомність 1224 кг. У плані прохідності платформа демонструє здатність долати броди глибиною до 610 мм, що робить її ідеальною для позашляхових умов.

Особливості платформи включають підтримку різних силових установок, включаючи електричні, водневі, гібридні та двигуни внутрішнього згоряння. Конфігурація REEV особливо цікава, оскільки поєднує велику батарею з електродвигунами та використовує ДВС як генератор для збільшення дальності без шкоди для потужності.

Технічні характеристики включають батареї ємністю від 159 до 200 кВт/год з рідинним охолодженням і розгін від 0 до 96 км/год за 4,4 секунди. Система швидкого заряджання дозволяє додавати до 160 км запасу ходу за 10 хвилин. Також передбачено двосторонню зарядку для живлення зовнішніх пристроїв.