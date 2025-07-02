Facebook залезет глубоко: ИИ соцсети будет обрабатывать фото в галерее еще до загрузки

Компания Meta тестирует новую функцию в приложении Facebook, позволяющую искусственному интеллекту анализировать изображения пользователей до того, как они будут опубликованы в соцсети. В ходе загрузки новой истории может появляться уведомление с предложением разрешить сервису доступ к галерее устройства для создания коллажей, вариантов редизайна и генерации историй на основе содержимого фотоальбома.

При принятии условий пользователь фактически предоставляет системе доступ к непубликованным фотографиям, включая возможность распознавания лиц, фиксации даты съёмки, а также определения других людей или объектов, попавших в кадр. Meta также получает право сохранять и использовать собранные данные в дальнейшем. Несмотря на заявления компании о том, что обработка изображений не будет использоваться в рекламных целях, остаются опасения по поводу потенциального применения этих данных для обучения моделей искусственного интеллекта.

В Meta утверждают, что подобные сценарии не рассматриваются. В комментарии изданию The Verge представители компании сообщили, что в текущем виде фотографии не используются для тренировки ИИ. По их словам, анализ изображений применяется исключительно для улучшения качества персонализированных рекомендаций и не связан с обучением алгоритмов.

Тестирование новой опции, как подчёркивают в Meta, проводится в ограниченном объёме. Однако сообщения о её наличии в приложении начали появляться ещё в начале текущего года. Пользователям, ранее предоставившим доступ к своей галерее, предоставляется возможность отключить эту функцию через «Центр справки» Facebook.