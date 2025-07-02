Facebook залізе глибоко: ШІ соцмережі оброблятиме фото в галереї ще до завантаження02.07.25
Компанія Meta тестує нову функцію в Facebook, що дозволяє штучному інтелекту аналізувати зображення користувачів до того, як вони будуть опубліковані в соцмережі. Під час завантаження нової історії може з’являтись повідомлення з пропозицією дозволити сервісу доступ до галереї пристрою для створення колажів, варіантів редизайну та генерації історій на основі вмісту фотоальбому.
При прийнятті умов користувач фактично надає системі доступ до неопублікованих фотографій, включаючи можливість розпізнавання осіб, фіксацію дати зйомки, а також визначення інших людей або об’єктів, які потрапили до кадру. Meta також отримує право зберігати та використовувати зібрані дані надалі. Незважаючи на заяви компанії про те, що обробка зображень не буде використовуватися з рекламною метою, залишаються побоювання з приводу потенційного застосування цих даних для навчання моделей штучного інтелекту.
У Meta стверджують, що такі сценарії не розглядаються. У коментарі виданню The Verge представники компанії повідомили, що у поточному вигляді фотографії не використовуються для тренування ІІ. За їхніми словами, аналіз зображень застосовується виключно для покращення якості персоналізованих рекомендацій та не пов’язаний із навчанням алгоритмів.
Тестування нової опції, як наголошують у Meta, проводиться в обмеженому обсязі. Однак повідомлення про наявність у додатку почали з’являтися ще на початку поточного року. Користувачам, які раніше надали доступ до своєї галереї, надається можливість відключити цю функцію через Центр довідки Facebook.
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