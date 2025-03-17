Facebook будет платить авторам Stories

Meta объявила о расширении программы монетизации Facebook Stories, предоставляя авторам возможность зарабатывать на просмотрах их контента.

Участники предыдущих программ, таких как In-Stream Ads, Ads on Reels и Performance Bonus, будут автоматически подключены к новой системе, а для новых авторов открыта регистрация. Платформа также начнет выплачивать вознаграждения за популярные короткие видео, включая фрагменты роликов, загруженные с других сервисов, например YouTube.

Расширение монетизации является частью стратегии Meta по привлечению новых авторов, включая создателей контента из других соцсетей, таких как TikTok. В 2024 году компания выплатила более $2 млрд, а доходы авторов за короткие видео выросли на 80%.

Meta расширяет возможности обмена сообщениями в Instagram, добавляя функции, которые делают платформу более конкурентоспособной среди мессенджеров.

Теперь пользователи могут делиться музыкой как в личных, так и в групповых чатах. Однако воспроизводимая композиция должна быть доступна в аудиотеке Instagram, а ее фрагмент не превышать 30 секунд.

Еще одно нововведение — встроенный переводчик, поддерживающий 99 языков. Чтобы перевести сообщение, достаточно зажать его и выбрать соответствующую опцию.

В чатах появилась возможность закреплять до трех сообщений, а также планировать отправку — сообщение может быть отложено максимум на 29 дней.

Кроме того, теперь можно приглашать людей в групповые чаты через QR-код. Эти функции уже доступны в мобильных версиях Instagram для iOS и Android. Обновление для веб-версии пока находится в разработке.