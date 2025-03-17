Facebook будет платить авторам Stories17.03.25
Meta объявила о расширении программы монетизации Facebook Stories, предоставляя авторам возможность зарабатывать на просмотрах их контента.
Участники предыдущих программ, таких как In-Stream Ads, Ads on Reels и Performance Bonus, будут автоматически подключены к новой системе, а для новых авторов открыта регистрация. Платформа также начнет выплачивать вознаграждения за популярные короткие видео, включая фрагменты роликов, загруженные с других сервисов, например YouTube.
Расширение монетизации является частью стратегии Meta по привлечению новых авторов, включая создателей контента из других соцсетей, таких как TikTok. В 2024 году компания выплатила более $2 млрд, а доходы авторов за короткие видео выросли на 80%.
Meta расширяет возможности обмена сообщениями в Instagram, добавляя функции, которые делают платформу более конкурентоспособной среди мессенджеров.
Теперь пользователи могут делиться музыкой как в личных, так и в групповых чатах. Однако воспроизводимая композиция должна быть доступна в аудиотеке Instagram, а ее фрагмент не превышать 30 секунд.
Еще одно нововведение — встроенный переводчик, поддерживающий 99 языков. Чтобы перевести сообщение, достаточно зажать его и выбрать соответствующую опцию.
В чатах появилась возможность закреплять до трех сообщений, а также планировать отправку — сообщение может быть отложено максимум на 29 дней.
Кроме того, теперь можно приглашать людей в групповые чаты через QR-код. Эти функции уже доступны в мобильных версиях Instagram для iOS и Android. Обновление для веб-версии пока находится в разработке.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Facebook будет платить авторам Stories Facebook социальные сети
Meta объявила о расширении программы монетизации Facebook Stories, предоставляя авторам возможность зарабатывать на просмотрах их контента.
Новый Mercedes-Benz CLA проезжает 792 км без подзарядки и имеет ИИ от Microsoft и Google Google Mercedes-Benz Microsoft искусственный интеллект
Mercedes-Benz представила полностью электрический CLA, который станет флагманом нового семейства, включающего как электрические, так и гибридные модели.
Facebook будет платить авторам Stories
Новый Mercedes-Benz CLA проезжает 792 км без подзарядки и имеет ИИ от Microsoft и Google
Lego будет делать все шины из вторсырья к концу 2025 года
Проникновение интернета в Украине достигло 82,4%
Postal 2 выпустят в версии для гарнитур виртуальной реальности
Microsoft и Asus готовят портативную консоль
Samsung 19-й год подряд остается лидером рынка телевизоров
Менеджер паролей Google позволит удалять данные одним кликом
Ubisoft представила зрелищный трейлер Assassin’s Creed Shadows
Lenovo выпустила SSD-накопитель в корпусе гранаты
Asus выпустила мониторы с ионизатором воздуха