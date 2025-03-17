Facebook платитиме авторам Stories17.03.25
Meta оголосила про розширення програми монетизації Facebook Stories, надаючи авторам можливість заробляти на переглядах контенту.
Учасники попередніх програм, таких як In-Stream Ads, Ads on Reels та Performance Bonus, будуть автоматично підключені до нової системи, а для нових авторів відкрито реєстрацію. Платформа почне виплачувати винагороди за популярні короткі відео, включаючи фрагменти роликів, завантажені з інших сервісів, наприклад YouTube.
Розширення монетизації є частиною стратегії Meta із залучення нових авторів, включаючи творців контенту з інших соцмереж, таких як TikTok. 2024 року компанія виплатила понад $2 млрд, а доходи авторів за короткі відео зросли на 80%.
Meta розширює можливості обміну повідомленнями до Instagram, додаючи функції, які роблять платформу більш конкурентоспроможною серед месенджерів.
Тепер користувачі можуть ділитися музикою як в особистих, так і групових чатах. Однак композиція, що відтворюється, повинна бути доступна в аудіотеці Instagram, а її фрагмент не перевищувати 30 секунд.
Ще одне нововведення — вбудований перекладач, який підтримує 99 мов. Щоб перевести повідомлення, достатньо затиснути його та вибрати відповідну опцію.
У чатах з’явилася можливість закріплювати до трьох повідомлень, а також планувати надсилання – повідомлення може бути відкладено максимум на 29 днів.
Крім того, тепер можна запрошувати людей до групових чатів через QR-код. Ці функції вже доступні в мобільних версіях Instagram для iOS та Android. Оновлення для веб-версії поки що у розробці.
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Meta оголосила про розширення програми монетизації Facebook Stories, надаючи авторам можливість заробляти на переглядах контенту.
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