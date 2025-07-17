ЕС отложила внедрение налога для компаний Apple, Google и Meta17.07.25
Пока Еврокомиссия готовилась включить в бюджет ЕС цифровой налог, нацеленный на крупнейшие технологические корпорации, вмешалась геополитика. Дональд Трамп — кандидат в президенты США и потенциальный переговорщик от Вашингтона — дал понять, что подобные фискальные меры могут обернуться торговыми ответами. После этого пункт о цифровом налоге бесследно исчез из бюджетных планов ЕС.
Что это значит для технологических гигантов
Для таких компаний, как Google, Apple, Amazon и Meta, это — большая победа. Отказ от налога снимает риск появления новой наднациональной бюрократии и позволяет корпорациям продолжить работу в рамках уже действующих регуляторных актов — Digital Services Act и Digital Markets Act, — без дополнительной фискальной нагрузки.
Тем не менее сигнал понятен: политическая воля в ЕС давить на Big Tech никуда не исчезла. Просто меняется тактика — если не налогом, то сборами, если не напрямую, то через экологические нормы или меры по защите цифрового суверенитета. Корпорации, скорее всего, адаптируют стратегии, но страны, такие как Ирландия, где бюджеты зависят от налогов этих компаний, могут оказаться в сложном положении.
Временная пауза, но не конец игры
Тактический отход ЕС не означает отказа от целей. В Брюсселе уже обсуждаются альтернативные механизмы: от сборов за электронные отходы до налогов на табак и «избыточные» прибыли. Все это может быть переориентировано на Big Tech — под другими формулировками и в иной форме.
Пока что главный результат — выигрыш времени. Для индустрии это шанс перегруппироваться, для ЕС — возможность подготовить новую стратегію. Игра продолжается, и финал еще не определен.
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