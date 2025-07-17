ЄС відклала впровадження податку для компаній Apple, Google та Meta17.07.25
Поки що Єврокомісія готувалася включити до бюджету ЄС цифровий податок, націлений на найбільші технологічні корпорації, втрутилася геополітика. Дональд Трамп — кандидат у президенти США та потенційний переговорник від Вашингтона — дав зрозуміти, що подібні фіскальні заходи можуть обернутися торговельними відповідями. Після цього пункт про цифровий податок безслідно зник із бюджетних планів ЄС.
Формально нічого не скасовано. Але на практиці це схоже на елегантну капітуляцію: замість тиску на Big Tech — дипломатичне «ну добре, потім».
Що це означає для технологічних гігантів
Для таких компаній, як Google, Apple, Amazon та Meta, це велика перемога. Відмова від податку знімає ризик появи нової наднаціональної бюрократії та дозволяє корпораціям продовжити роботу в рамках уже чинних регуляторних актів — Digital Services Act та Digital Markets Act — без додаткового фіскального навантаження.
Тим не менш, сигнал зрозумілий: політична воля в ЄС тиснути на Big Tech нікуди не зникла. Просто змінюється тактика — якщо не податком, то зборами, якщо не безпосередньо, то через екологічні норми чи заходи щодо захисту цифрового суверенітету. Корпорації швидше за все адаптують стратегії, але країни, такі як Ірландія, де бюджети залежать від податків цих компаній, можуть опинитися в складному становищі.
Тимчасова пауза, але не кінець гри
Тактичний відхід ЄС означає відмови від цілей. У Брюсселі вже обговорюються альтернативні механізми: від зборів за електронні відходи до податків на тютюн та надлишкові прибутки. Все це може бути переорієнтовано на Big Tech – під іншими формулюваннями та в іншій формі.
Поки що головний результат – виграш часу. Для індустрії це шанс перегрупуватися, для ЄС можливість підготувати нову стратегію. Гра триває, і фіналу ще не визначено.
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