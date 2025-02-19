Epic Games Store посетили почти 300 млн игроков в 2024 году, а самой популярной игрой оказалась Genshin Impact19.02.25
Epic Games Store подвел итоги 2024 года, отметив значительный рост аудитории и объема контента. За год число зарегистрированных пользователей достигло 295 миллионов, увеличившись на 25 миллионов по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячная активность составила 67 миллионов пользователей, а в декабре этот показатель достиг пика в 74 миллиона.
В течение года в магазине появилось 1100 новых игр, что увеличило общий каталог до 4000 наименований. Время, проведенное пользователями в играх, составило 7,72 миллиарда часов, причем 2,68 миллиарда из них пришлось на проекты сторонних разработчиков — рост на 11% по сравнению с 2023 годом.
Финансовые показатели также выросли: пользователи потратили $1,09 миллиарда, что на 15% больше, чем годом ранее. Однако траты в сторонних играх снизились на 18% и составили $255 миллионов.
Самыми популярными играми 2024 года в Epic Games Store стали:
- Genshin Impact
- Rocket League
- Honkai: Star Rail
- Grand Theft Auto V
- Fortnite
Продолжается программа раздачи бесплатных игр, в рамках которой уже подарено 89 тайтлов. В 2025 году акция будет продлена.
Эксклюзивная программа «Первый релиз в Epic» насчитывает уже 150 готовящихся к выходу проектов. Также продлена инициатива «Теперь в Epic», позволяющая разработчикам сохранять 100% дохода в первые шесть месяцев после релиза. Дополнительно в магазине реализована поддержка сторонних платежных систем в таких играх, как Marvel Rivals, Valorant и Naraka: Bladepoint, что дает разработчикам больше возможностей для монетизации.
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