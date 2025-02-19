Epic Games Store відвідали майже 300 млн гравців у 2024 році, а найпопулярнішою грою виявилася Genshin Impact19.02.25
Epic Games Store підбив підсумки 2024 року, відзначивши значне зростання аудиторії та обсягу контенту. За рік кількість зареєстрованих користувачів досягла 295 мільйонів, збільшившись на 25 мільйонів порівняно з попереднім роком. Середньомісячна активність склала 67 мільйонів користувачів, а в грудні цей показник досяг піку 74 мільйони.
Протягом року у магазині з’явилося 1100 нових ігор, що збільшило загальний каталог до 4000 найменувань. Час, проведений користувачами в іграх, склав 7,72 мільярда годинників, причому 2,68 мільярда з них припало на проекти сторонніх розробників — зростання на 11% порівняно з 2023 роком.
Фінансові показники також зросли: користувачі витратили $1,09 мільярда, що на 15% більше, ніж роком раніше. Однак витрати в сторонніх іграх знизилися на 18% і становили $255 мільйонів.
Найпопулярнішими іграми 2024 року в Epic Games Store стали:
- Genshin Impact
- Rocket League
- Honkai: Star Rail
- Grand Theft Auto V
- Fortnite
Продовжується програма роздачі безкоштовних ігор, у рамках якої вже подаровано 89 тайтлів. 2025 року акцію буде продовжено.
Ексклюзивна програма «Перший реліз в Epic» налічує вже 150 проектів, що готуються до виходу. Також продовжено ініціативу «Тепер в Epic», що дозволяє розробникам зберігати 100% доходу в перші шість місяців після релізу. Додатково в магазині реалізована підтримка сторонніх платіжних систем у таких іграх, як Marvel Rivals, Valorant і , що дає розробникам більше можливостей для монетизації.
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