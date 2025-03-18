Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е.18.03.25
Porsche представила обновленный электровелосипед eBike Sport 2025, предназначенный для городских поездок и легких трасс. Новая модель оснащена карбоновой рамой, системой передач Shimano и модернизированной подвеской.
Передняя вилка Fox Float 34 Performance Elite получила ход 120 мм, а задний амортизатор Fox Float DPS был усовершенствован для лучшего комфорта. Также изменилась стойка руля. Установлена 12-скоростная трансмиссия Shimano, мотор Shimano EP801 с крутящим моментом 85 Нм позволяет преодолевать подъемы и развивать высокую скорость.
В зависимости от размера рамы предлагаются аккумуляторы разной емкости: 504 Вт·ч для модели S и 630 Вт·ч для M и L. Запас хода Porsche eBike Sport 2025 в экономичном режиме достигает 175 км. Вес велосипеда составляет 21,6 кг.
Освещение представлено фарами Supernova Starstream X Pro (до 1000 люменов) и задним светом Topeak BeSeen. Вся информация о поездке отображается на дисплее Shimano SC-EM800 или в приложении Shimano E-Tube Ride.
Цена eBike Sport 2025 составляет $10 920/€9 900. Купить велосипед можно через онлайн-магазин Porsche Design или у официальных дилеров. В США доступны модели M и L, а в Европе — весь модельный ряд.
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Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е. Porsche электротранспорт
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