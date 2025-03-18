Електровелосипед Porsche eBike Sport 2025 має запас ходу 175 км і коштує $10920

Porsche представила оновлений електровелосипед eBike Sport 2025, призначений для міських поїздок та легких трас. Нова модель оснащена карбоновою рамою, системою передач Shimano та модернізованою підвіскою.

Передня вилка Fox Float 34 Performance Elite отримала хід 120 мм, а задній амортизатор Fox Float DPS був удосконалений для кращого комфорту. Також змінилася стійка керма. Встановлена ​​12-швидкісна трансмісія Shimano, мотор Shimano EP801 з крутним моментом 85 Нм дозволяє долати підйоми та розвивати високу швидкість.

Залежно від розміру рами пропонуються акумулятори різної ємності: 504 Вт·год для моделі S та 630 Вт·год для M та L. Запас ходу Porsche eBike Sport 2025 в економічному режимі досягає 175 км. Вага велосипеда складає 21,6 кг.

Освітлення представлене фарами Supernova Starstream X Pro (до 1000 люменів) та заднім світлом Topeak BeSeen. Вся інформація про поїздку відображається на дисплеї Shimano SC-EM800 або у програмі Shimano E-Tube Ride.

Ціна eBike Sport 2025 складає $10 920/€9 900. Купити велосипед можна через онлайн магазин Porsche Design або у офіційних дилерів. У США доступні моделі M і L, а в Європі весь модельний ряд.