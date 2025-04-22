Электронная книга с E Ink-дисплеем MooInk V имеет складываемый корпус

Пока складные смартфоны окончательно закрепились на рынке, электронные книги с гибкой конструкцией оставались только в виде прототипов. Эту нишу заполняет Readmoo – компания представила устройство с гибким 8-дюймовым E Ink-дисплеем, поддерживающим цветную технологию Gallery 3.

По заявлению производителя, экран выдерживает более 200 тысяч сборок, так что MooInk V рассчитан на ежедневное интенсивное использование. Внешнего экрана у новинки нет – компания сосредоточилась исключительно на внутренней панели, которую можно зафиксировать под углом 90 градусов.

Корпус читалки изготовлен из легкого алюминиево-магниевого сплава, вес устройства – всего 225 граммов. По габаритам MooInk V будет компактнее Kindle, но точные размеры пока не разглашаются. Когда электронная книга появится в продаже и сколько будет стоить, пока не сообщается.

Huawei представила новую функцию отслеживания движения глаз на основе искусственного интеллекта, позволяющую пользователям перелистывать страницы электронной книги одним лишь взглядом. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Технология впервые появилась на складном смартфоне Huawei Pura X и использует большие модели Pangu. Встроенный модуль искусственного интеллекта автоматически адаптируется к приложению Huawei Books и отслеживает движение глаз пользователя. Однако по умолчанию эта опция отключена и требует ручной активации.

Для смены страницы достаточно поднять взгляд после завершения чтения. Насколько точно работает функция, пока неизвестно, но она использует переднюю камеру устройства с разрешением 10,7 МП.