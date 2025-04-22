Електронна книга з E Ink-дисплеєм MooInk V має корпус, що складається.22.04.25
Поки доладні смартфони остаточно закріпилися на ринку, електронні книги з гнучкою конструкцією залишалися лише у вигляді прототипів. Цю нішу заповнює Readmoo – компанія представила пристрій із гнучким 8-дюймовим E Ink-дисплеєм, що підтримує кольорову технологію Gallery 3.
За заявою виробника, екран витримує понад 200 тисяч збірок, тому MooInk V розрахований на щоденне інтенсивне використання. Зовнішнього екрану новинка не має – компанія зосередилася виключно на внутрішній панелі, яку можна зафіксувати під кутом 90 градусів.
Корпус читалки виготовлений з легкого алюмінієво-магнієвого сплаву, вага пристрою – 225 грамів. За габаритами MooInk V буде компактніше Kindle, але точні розміри поки не розголошуються. Коли електронна книга з’явиться у продажу і скільки буде коштувати, поки не повідомляється.
Huawei представила нову функцію відстеження руху очей на основі штучного інтелекту, що дозволяє користувачам перегортати сторінки електронної книги одним лише поглядом. Про це повідомляє видання Huawei Central.
Технологія вперше з’явилася на доладному смартфоні Huawei Pura X і використовує великі моделі Pangu. Вбудований модуль штучного інтелекту автоматично адаптується до програми Huawei Books та відстежує рух очей користувача. Однак за замовчуванням ця опція вимкнена та потребує ручної активації.
Для зміни сторінки достатньо підняти погляд після завершення читання. Наскільки точно працює функція, поки невідомо, але вона використовує передню камеру пристрою з роздільною здатністю 10,7 МП.
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