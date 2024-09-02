Электронная книга Onyx Boox Go 6 с E Ink экраном и ОС Android стоит $149

Компания Onyx анонсировала новую электронную книгу Boox Go 6, которая оснащена 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta 1300 с разрешением 1448×1072 пикселей (300 ppi). Экран устройства поддерживает регулируемую яркость, а также светлый и темный режимы, что делает чтение комфортным в любых условиях освещения.

Екнига Onyx Boox Go 6 работает под управлением операционной системы Android 12. Onyx обещает поддерживать устройство более трех лет, обеспечивая долгосрочную актуальность и обновления.

Установлен восьмиядерный процессор в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Для расширения памяти предусмотрен слот для карт microSD. Кроме того, производитель предоставляет 10 ГБ облачного хранилища.

Электронная книга поддерживает до 26 цифровых форматов, включая PDF, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, DOCX, PPT и HTML. Также Boox Go 6 может воспроизводить аудиофайлы в форматах MP3 и WAV, что расширяет возможности использования устройства.

Аккумулятор емкостью 1500 мАч заряжается через порт USB-C, обеспечивая длительное время автономной работы. Поддержка Bluetooth 5.0 позволяет подключать беспроводные устройства, такие как наушники и динамики.

Boox Go 6 уже доступен для покупки по цене $149, предлагая пользователям мощный и универсальный инструмент для чтения и прослушивания контента.