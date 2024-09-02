Електронна книга Onyx Boox Go 6 з E Ink екраном та ОС Android коштує $149

Компанія Onyx анонсувала нову електронну книгу Boox Go 6, яка оснащена 6-дюймовим дисплеєм E Ink Carta 1300 з роздільною здатністю 1448 1072 пікселів (300 ppi). Екран пристрою підтримує регульовану яскравість, а також світлий та темний режими, що робить читання комфортним у будь-яких умовах освітлення.

Екнига Onyx Boox Go 6 працює під керуванням операційної системи Android 12. Onyx обіцяє підтримувати пристрій понад три роки, забезпечуючи довгострокову актуальність та оновлення.

Встановлено восьмиядерний процесор у парі з 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої. Для розширення пам’яті передбачено слот для карт microSD. Окрім того, виробник надає 10 ГБ хмарного сховища.

Електронна книга підтримує до 26 цифрових форматів, включаючи PDF, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, DOCX, PPT та HTML. Також Boox Go 6 може відтворювати аудіофайли у форматах MP3 та WAV, що розширює можливості використання пристрою.

Акумулятор ємністю 1500 мАг заряджається через порт USB-C, забезпечуючи тривалий час автономної роботи. Підтримка Bluetooth 5.0 дозволяє підключати бездротові пристрої, такі як навушники та динаміки.

Boox Go 6 вже доступний для покупки за ціною $149, пропонуючи користувачам потужний та універсальний інструмент для читання та прослуховування контенту.