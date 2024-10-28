Электронная книга BOOX Palma 2 работает на Android 13 и имеет сканер отпечатков пальцев28.10.24
BOOX представила новую электронную читалку Palma 2 на базе Android 13, предлагая улучшенные характеристики и новые функции по сравнению с предыдущей моделью. Читалка оснащена 6,13-дюймовым дисплеем E Ink Carta 1200 с разрешением 824 x 1649 пикселей, восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Среди нововведений — поддержка технологии BOOX Super Refresh, которая ускоряет отклик системы, улучшая плавность прокрутки и переключение между задачами.
Среди дополнительных функций устройства — сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания, разъем для карты памяти microSD, аккумулятор емкостью 3950 мА·ч, два микрофона и динамики. Также читалка оснащена 16-мегапиксельной камерой, которая позволяет сканировать документы. Благодаря Android 13 пользователи могут устанавливать приложения из Google Play Store, что делает Palma 2 более универсальным устройством для различных задач.
BOOX Palma 2 поддерживает до 20 форматов документов, включая PDF, TXT, DOC и EPUB, благодаря встроенному приложению NeoReader. Читалка также может использоваться в качестве портативного аудиоплеера для прослушивания музыки и подкастов, что делает её многофункциональным гаджетом для пользователей, которые ценят как чтение, так и мультимедиа. Стоимость устройства составляет $279, а доступна она в черном и белом цветах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Настольная лампа Baseus оказалась весьма универсальной благодаря своему креплению. Расскажем подробнее
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Электронная книга BOOX Palma 2 работает на Android 13 и имеет сканер отпечатков пальцевАндроид электронная книга
BOOX представила новую электронную читалку Palma 2 на базе Android 13, предлагая улучшенные характеристики и новые функции по сравнению с предыдущей моделью
Arm аннулирует лицензию на разработку чипов для QualcommQualcomm патент процессор
Arm направила Qualcomm уведомление о намерении аннулировать лицензию на использование их интеллектуальной собственности