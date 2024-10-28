Электронная книга BOOX Palma 2 работает на Android 13 и имеет сканер отпечатков пальцев

BOOX представила новую электронную читалку Palma 2 на базе Android 13, предлагая улучшенные характеристики и новые функции по сравнению с предыдущей моделью. Читалка оснащена 6,13-дюймовым дисплеем E Ink Carta 1200 с разрешением 824 x 1649 пикселей, восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Среди нововведений — поддержка технологии BOOX Super Refresh, которая ускоряет отклик системы, улучшая плавность прокрутки и переключение между задачами.

Среди дополнительных функций устройства — сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания, разъем для карты памяти microSD, аккумулятор емкостью 3950 мА·ч, два микрофона и динамики. Также читалка оснащена 16-мегапиксельной камерой, которая позволяет сканировать документы. Благодаря Android 13 пользователи могут устанавливать приложения из Google Play Store, что делает Palma 2 более универсальным устройством для различных задач.

BOOX Palma 2 поддерживает до 20 форматов документов, включая PDF, TXT, DOC и EPUB, благодаря встроенному приложению NeoReader. Читалка также может использоваться в качестве портативного аудиоплеера для прослушивания музыки и подкастов, что делает её многофункциональным гаджетом для пользователей, которые ценят как чтение, так и мультимедиа. Стоимость устройства составляет $279, а доступна она в черном и белом цветах.