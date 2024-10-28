Електронна книга BOOX Palma 2 працює на Android 13 і має сканер відбитків пальців28.10.24
BOOX представила нову електронну читалку Palma 2 на базі Android 13, пропонуючи покращені характеристики та нові функції порівняно з попередньою моделлю. Читалка оснащена 6,13-дюймовим дисплеєм E Ink Carta 1200 з роздільною здатністю 824 x 1649 пікселів, восьмиядерним процесором, 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища. Серед нововведень – підтримка технології BOOX Super Refresh, яка прискорює відгук системи, покращує плавність прокручування та перемикання між завданнями.
Серед додаткових функцій пристрою – сканер відбитків пальців, розташований у кнопці живлення, роз’єм для картки пам’яті microSD, акумулятор ємністю 3950 мА·год, два мікрофони та динаміки. Також читалка оснащена 16-мегапіксельною камерою, що дозволяє сканувати документи. Завдяки Android 13 користувачі можуть встановлювати програми з Google Play Store, що робить Palma 2 універсальним пристроєм для різних завдань.
BOOX Palma 2 підтримує до 20 форматів документів, включаючи PDF, TXT, DOC та EPUB завдяки вбудованому додатку NeoReader. Читалка також може використовуватися як портативний аудіоплеєр для прослуховування музики та подкастів, що робить її багатофункціональним гаджетом для користувачів, які цінують як читання, так і мультимедіа. Вартість пристрою становить $279, а доступна вона у чорному та білому кольорах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Настільна лампа Baseus виявилася дуже універсальною завдяки своєму кріпленню. Розкажемо докладніше
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Електронна книга BOOX Palma 2 працює на Android 13 і має сканер відбитків пальцівАндроід електронна книга
BOOX представила нову електронну читалку Palma 2 на базі Android 13, пропонуючи покращені характеристики та нові функції порівняно з попередньою моделлю
Arm анулює ліцензію на розробку чіпів для QualcommQualcomm патент процесор
Arm надіслала Qualcomm повідомлення про намір анулювати ліцензію на використання їхньої інтелектуальної власності