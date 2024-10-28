Електронна книга BOOX Palma 2 працює на Android 13 і має сканер відбитків пальців

BOOX представила нову електронну читалку Palma 2 на базі Android 13, пропонуючи покращені характеристики та нові функції порівняно з попередньою моделлю. Читалка оснащена 6,13-дюймовим дисплеєм E Ink Carta 1200 з роздільною здатністю 824 x 1649 пікселів, восьмиядерним процесором, 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища. Серед нововведень – підтримка технології BOOX Super Refresh, яка прискорює відгук системи, покращує плавність прокручування та перемикання між завданнями.

Серед додаткових функцій пристрою – сканер відбитків пальців, розташований у кнопці живлення, роз’єм для картки пам’яті microSD, акумулятор ємністю 3950 мА·год, два мікрофони та динаміки. Також читалка оснащена 16-мегапіксельною камерою, що дозволяє сканувати документи. Завдяки Android 13 користувачі можуть встановлювати програми з Google Play Store, що робить Palma 2 універсальним пристроєм для різних завдань.

BOOX Palma 2 підтримує до 20 форматів документів, включаючи PDF, TXT, DOC та EPUB завдяки вбудованому додатку NeoReader. Читалка також може використовуватися як портативний аудіоплеєр для прослуховування музики та подкастів, що робить її багатофункціональним гаджетом для користувачів, які цінують як читання, так і мультимедіа. Вартість пристрою становить $279, а доступна вона у чорному та білому кольорах.