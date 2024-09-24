Электрический Porsche Macan с мощностью до 639 л.с. и запасом хода до 613 км стоит от 3,4 млн грн24.09.24
В Украине состоялась презентация нового полностью электрического Porsche Macan, построенного на платформе Premium Platform Electric (PPE). Этот электромобиль использует двигатели последнего поколения PSM с использованием магнитов, что подчеркивает технологический прогресс компании. До конца 2026 года Porsche будет предлагать как электрические, так и бензиновые версии Macan, что позволяет постепенно переходить на электрическую тягу.
Модельный ряд электрического Macan включает четыре версии: базовая Macan, Macan 4, Macan 4S и Macan Turbo. Версия Macan 4 способна развивать мощность до 300 кВт (408 л.с.) с помощью функции Launch Control, а Macan Turbo — до 470 кВт (639 л.с.). Крутящий момент достигает 650 Нм для Macan 4 и впечатляющие 1130 Нм для Macan Turbo. В плане динамики Macan 4 разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo — за 3,3 секунды. Максимальная скорость для этих моделей составляет 220 км/ч и 260 км/ч соответственно.
Аккумулятор, установленный в днище, имеет общую емкость 100 кВт·ч, из которых доступно до 95 кВт·ч. Запас хода варьируется от 590 км до 641 км в зависимости от версии. Благодаря 800-вольтовой архитектуре, на быстрых зарядных станциях мощностью до 270 кВт, Macan можно зарядить с 10% до 80% менее чем за 22 минуты.
Электродвигатели Porsche Macan могут рекуперировать до 240 кВт энергии, что способствует увеличению общей эффективности. Система полного привода Porsche Traction Management (ePTM) работает с исключительной скоростью, позволяя перераспределять мощность на колеса всего за 10 миллисекунд. Новая система амортизации PASM с пневмоподвеской и технологией 2-клапанных амортизаторов обеспечивает улучшенный баланс между комфортом и спортивной ездой.
Macan также оснащён инновационной цифровой концепцией управления Porsche Driver Experience, включающей три экрана: 12,6-дюймовую изогнутую приборную панель, 10,9-дюймовый центральный дисплей и опциональный экран для пассажира того же размера. Интерактивные возможности позволяют пассажиру управлять информационно-развлекательной системой и просматривать видеоконтент.
Цена нового Porsche Macan в Украине начинается от 3 437 910 гривен, и его можно уже заказать или протестировать в официальных дилерских центрах.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Новое поколение флагманских внутриканальных наушников Sony оснастили новыми драйверами, оставив ту же автономность и многочисленные плюшки алгоритмов. Посмотрим, все ли по-прежнему так радужно у модели Sony WF-1000XM5
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Электрический Porsche Macan с мощностью до 639 л.с. и запасом хода до 613 км стоит от 3,4 млн грнPorsche автомобиль события в Украине
Цена нового Porsche Macan в Украине начинается от 3 437 910 гривен, и его можно уже заказать или протестировать в официальных дилерских центрах.
Sony выпустит PlayStation 5 Pro в ретро-стиле к 30-летию бренда консолейPlayStation Sony
В этой коллекции компания Sony решила воссоздать стиль оригинальной PlayStation — консоль и аксессуары выполнены в культовом сером цвете первой модели