Электрический Porsche Macan с мощностью до 639 л.с. и запасом хода до 613 км стоит от 3,4 млн грн

В Украине состоялась презентация нового полностью электрического Porsche Macan, построенного на платформе Premium Platform Electric (PPE). Этот электромобиль использует двигатели последнего поколения PSM с использованием магнитов, что подчеркивает технологический прогресс компании. До конца 2026 года Porsche будет предлагать как электрические, так и бензиновые версии Macan, что позволяет постепенно переходить на электрическую тягу.

Модельный ряд электрического Macan включает четыре версии: базовая Macan, Macan 4, Macan 4S и Macan Turbo. Версия Macan 4 способна развивать мощность до 300 кВт (408 л.с.) с помощью функции Launch Control, а Macan Turbo — до 470 кВт (639 л.с.). Крутящий момент достигает 650 Нм для Macan 4 и впечатляющие 1130 Нм для Macan Turbo. В плане динамики Macan 4 разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo — за 3,3 секунды. Максимальная скорость для этих моделей составляет 220 км/ч и 260 км/ч соответственно.

Аккумулятор, установленный в днище, имеет общую емкость 100 кВт·ч, из которых доступно до 95 кВт·ч. Запас хода варьируется от 590 км до 641 км в зависимости от версии. Благодаря 800-вольтовой архитектуре, на быстрых зарядных станциях мощностью до 270 кВт, Macan можно зарядить с 10% до 80% менее чем за 22 минуты.

Электродвигатели Porsche Macan могут рекуперировать до 240 кВт энергии, что способствует увеличению общей эффективности. Система полного привода Porsche Traction Management (ePTM) работает с исключительной скоростью, позволяя перераспределять мощность на колеса всего за 10 миллисекунд. Новая система амортизации PASM с пневмоподвеской и технологией 2-клапанных амортизаторов обеспечивает улучшенный баланс между комфортом и спортивной ездой.

Macan также оснащён инновационной цифровой концепцией управления Porsche Driver Experience, включающей три экрана: 12,6-дюймовую изогнутую приборную панель, 10,9-дюймовый центральный дисплей и опциональный экран для пассажира того же размера. Интерактивные возможности позволяют пассажиру управлять информационно-развлекательной системой и просматривать видеоконтент.

Цена нового Porsche Macan в Украине начинается от 3 437 910 гривен, и его можно уже заказать или протестировать в официальных дилерских центрах.