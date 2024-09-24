Електричний Porsche Macan з потужністю до 639 л. та запасом ходу до 613 км коштує від 3,4 млн грн

В Україні відбулася презентація нового повністю електричного Porsche Macan, збудованого на платформі Premium Platform Electric (PPE). Цей електромобіль використовує двигуни останнього покоління PSM з використанням магнітів, що наголошує на технологічному прогресі компанії. До кінця 2026 року Porsche пропонуватиме як електричні, так і бензинові версії Macan, що дозволяє поступово переходити на електричну тягу.

Модельний ряд електричного Macan включає чотири версії: базова Macan, Macan 4, Macan 4S та Macan Turbo. Версія Macan 4 здатна розвивати потужність до 300 кВт (408 л.с.) за допомогою функції Launch Control, а Macan Turbo – до 470 кВт (639 л.с.). Крутний момент досягає 650 Нм для Macan 4 та вражаючі 1130 Нм для Macan Turbo. У плані динаміки Macan 4 розганяється до 100 км/год за 5,1 секунд, а Macan Turbo – за 3,3 секунд. Максимальна швидкість для цих моделей становить 220 км/год та 260 км/год відповідно.

Акумулятор, встановлений у днищі, має загальну ємність 100 кВт·год, з яких доступно до 95 кВт·год. Запас ходу варіюється від 590 км до 641 км залежно від версії. Завдяки 800-вольтовій архітектурі на швидких зарядних станціях потужністю до 270 кВт, Macan можна зарядити з 10% до 80% менш ніж за 22 хвилини.

Електродвигуни Porsche Macan можуть рекуперувати до 240 кВт енергії, що сприяє збільшенню загальної ефективності. Система повного приводу Porsche Traction Management (ePTM) працює з винятковою швидкістю, дозволяючи перерозподіляти потужність на колеса лише за 10 мілісекунд. Нова система амортизації PASM з пневмопідвіскою та технологією 2-клапанних амортизаторів забезпечує покращений баланс між комфортом та спортивною їздою.

Macan також оснащений інноваційною цифровою концепцією управління Porsche Driver Experience, що включає три екрани: 12,6-дюймову вигнуту панель приладів, 10,9-дюймовий центральний дисплей і опціональний екран для пасажира того ж розміру. Інтерактивні можливості дозволяють пасажиру керувати інформаційно-розважальною системою та переглядати відеоконтент.

Ціна нового Porsche Macan в Україні починається від 3437910 гривень, і його можна вже замовити або протестувати в офіційних дилерських центрах.