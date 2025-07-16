E Ink и Intel выпустили тачпад на электронных чернилах для ноутбуков16.07.25
Компания E Ink, пионер в области электронной бумаги, совместно с Intel представила любопытную новинку — сенсорный ePaper-тачпад для ноутбуков. Разработчики заявляют, что это решение «переворачивает пользовательский опыт» в эпоху AI PC — нового маркетингового термина, под которым обычно подразумеваются устройства с встроенным NPU и наклейкой «с поддержкой ИИ».
Новый тачпад сочетает в себе функции сенсорной панели и дисплея на электронных чернилах. Среди преимуществ называются: низкое энергопотребление, хорошая читаемость на солнце и даже возможность отображения уведомлений и заметок, когда ноутбук выключен. Хотя в реальных сценариях это может быть спорным — пользователи обычно закрывают крышку ноутбука, когда тот не работает.
От идеи до реализации — всё зависит от софта
Решение использует технологии Intel, включая Smart Base, IPF и AI Assistant Builder, которые, по заявлениям разработчиков, позволят тачпаду отображать персонализированные данные, генерировать краткие тексты и даже предлагать игровые тактики — при условии, что соответствующее ПО действительно будет создано. Пока всё это звучит больше как концепция, чем готовый функционал.
Тем временем ограничения ePaper-технологии остаются прежними: низкая скорость обновления, отсутствие цвета и статичность изображения ставят под сомнение удобство её применения в динамическом взаимодействии — особенно там, где пользователи привыкли к мгновенному отклику классического тачпада.
Возникает и вопрос экономической целесообразности. Насколько оправдана установка дополнительного экрана в область, куда пользователи, по большому счёту, не смотрят? Превратится ли это в удобную рабочую панель или останется нишевым решением для энтузиастов устойчивых технологий — покажет время.
Пока E Ink говорит о новых сценариях использования ИИ, отсутствии мерцания (чего у обычных тачпадов и так нет) и повышенной эргономике, но без реальных устройств и отзывов пользователей все это выглядит как очередная попытка выделиться на фоне ИИ-гонки, а не готовое решение.
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