E Ink і Intel випустили тачпад на електронному чорнилі для ноутбуків

Компанія E Ink, піонер у галузі електронного паперу, спільно з Intel представила цікаву новинку – сенсорний ePaper-тачпад для ноутбуків. Розробники заявляють, що це рішення «перевертає досвід користувача» в епоху AI PC – нового маркетингового терміна, під яким зазвичай маються на увазі пристрої з вбудованим NPU і наклейкою «з підтримкою ШІ».

Новий тачпад поєднує в собі функції сенсорної панелі та дисплея на електронному чорнилі. Серед переваг називаються: низьке енергоспоживання, гарна читання на сонці і навіть можливість відображення повідомлень та нотаток, коли ноутбук вимкнено. Хоча в реальних сценаріях це може бути спірним – користувачі зазвичай закривають кришку ноутбука, коли той не працює.

Від ідеї до реалізації все залежить від софту

Рішення використовує технології Intel, включаючи Smart Base, IPF та AI Assistant Builder, які, за заявами розробників, дозволять тачпаду відображати персоналізовані дані, генерувати короткі тексти і навіть пропонувати ігрові тактики – за умови, що відповідне програмне забезпечення дійсно буде створене. Поки що все це звучить більше як концепція, ніж готовий функціонал.

Тим часом обмеження ePaper-технології залишаються колишніми: низька швидкість оновлення, відсутність кольору та статичність зображення ставлять під сумнів зручність її застосування в динамічній взаємодії – особливо там, де користувачі звикли до миттєвого відгуку класичного тачпада.

Виникає питання економічної доцільності. Наскільки виправдано встановлення додаткового екрану в область, куди користувачі, за великим рахунком, не дивляться? Чи перетвориться це на зручну робочу панель, чи залишиться нішевим рішенням для ентузіастів стійких технологій — покаже час.

Поки E Ink говорить про нові сценарії використання ШІ, відсутність мерехтіння (чого у звичайних тачпадів і так немає) і підвищену ергономіку, але без реальних пристроїв та відгуків користувачів все це виглядає як чергова спроба виділитися на тлі ШІ-гонки, а не готове рішення.