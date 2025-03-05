DXOMARK вводит новую номинацию: лучшее соотношение цены и возможностей камеры смартфона05.03.25
DXOMARK представил новую награду Smart Choice («Умный выбор») про наилучшее соотношение цены и качества камеры. В 2024 году компания протестировала 50 моделей смартфонов различных ценовых категорий — от бюджетных устройств до флагманов стоимостью от $800. Результаты показали, что наибольший прогресс в качестве мобильных камер наблюдается в среднем и премиальном сегментах ($400-$800), где устройства всё ближе приближаются к топовым моделям по качеству фото и видео.
Именно поэтому DXOMARK решил отмечать модели, чьи камеры соответствуют или превосходят средний уровень устройств более дорогого сегмента за предыдущий год. Такой подход упрощает выбор для покупателей, помогая определить смартфоны, которые предлагают наибольшую ценность.
Для получения награды «Умный выбор» камера смартфона должна демонстрировать результаты, сопоставимые с устройствами более высокого ценового сегмента предыдущего года. Например, в категории Essential (до $200) смартфон должен набрать не менее 86 баллов, а в сегменте Advanced ($200-400) — 125 баллов. В премиальном классе ($600-800) минимальный проходной балл составляет 150, тогда как устройства Ultra-Premium (выше $800) не могут претендовать на награду, поскольку нет более высокой категории для сравнения.
Новая система оценки станет полезным ориентиром для пользователей, особенно на фоне постоянного роста цен, не всегда сопровождающегося значительным улучшением характеристик.
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