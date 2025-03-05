DXOMARK вводить нову номінацію: найкраще співвідношення ціни та можливостей камери смартфона

DXOMARK представив нову нагороду Smart Choice (“Розумний вибір”) про найкраще співвідношення ціни та якості камери.2024 року компанія протестувала 50 моделей смартфонів різних цінових категорій — від бюджетних пристроїв до флагманів вартістю від $800. Результати показали, що найбільший прогрес як мобільні камери спостерігається в середньому і преміальному сегментах ($400-$800), де пристрої все ближче наближаються до топових моделей за якістю фото і відео.

Саме тому DXOMARK вирішив відзначати моделі, чиї камери відповідають або перевершують середній рівень пристроїв дорожчого сегмента за попередній рік. Такий підхід полегшує вибір для покупців, допомагаючи визначити смартфони, які пропонують найбільшу цінність.

Для отримання нагороди “Розумний вибір” камера смартфона має демонструвати результати, які можна порівняти з пристроями вищого цінового сегмента попереднього року. Наприклад, у категорії Essential (до $200) смартфон має набрати не менше 86 балів, а в сегменті Advanced ($200-400) – 125 балів. У преміальному класі ($600-800) мінімальний прохідний бал становить 150, тоді як пристрої Ultra-Premium (вище за $800) не можуть претендувати на нагороду, оскільки немає вищої категорії для порівняння.

Нова система оцінки стане корисним орієнтиром для користувачів, особливо на тлі постійного зростання цін, що не завжди супроводжується значним поліпшенням характеристик.