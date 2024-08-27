Дверные звонки Ring получили цветное ночное видение и угол обзора чтобы видеть посетителей с ног до головы

Компания Ring представила новое поколение своего дверного звонка с батарейным питанием, который за $100 предлагает улучшенные функции, включая увеличенное время работы, цветное ночное видение и новую систему крепления с помощью штифта. Новая модель обеспечивает на 66% больший угол обзора по сравнению с предыдущей версией, что позволяет видеть посетителей полностью, с головы до ног, а также доставленные посылки. Поле обзора составляет 150 на 150 градусов, что значительно улучшает контроль за входной зоной.

Обновленный дверной звонок обладает увеличенным на 23% временем автономной работы и улучшенной системой зарядки, которая позволяет легко снимать устройство с двери. Цветное ночное видение гарантирует четкое изображение в любое время суток. Все модели дверных звонков Ring оснащены функциями отправки уведомлений о движении, предоставления живого видео, двусторонней связи и настройки зон движения. С подпиской Ring Protect пользователи получают дополнительные преимущества, такие как уведомления о людях и посылках, а также доступ к видеоархиву на 180 дней. Новый дверной звонок уже доступен для предзаказа на Ring.com и Amazon.com, а поставки начнутся 4 сентября.