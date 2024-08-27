Дверні дзвінки Ring отримали кольорове нічне бачення та кут огляду щоб бачити відвідувачів з ніг до голови

Компанія Ring представила нове покоління свого дверного дзвінка з батарейним живленням, який за $100 пропонує покращені функції, включаючи збільшений час роботи, кольорове нічне бачення та нову систему кріплення за допомогою штифта. Нова модель забезпечує на 66% більший кут огляду, порівняно з попередньою версією, що дозволяє бачити відвідувачів повністю, з голови до ніг, а також доставлені посилки. Поле огляду становить 150 на 150 градусів, що значно покращує контроль над вхідною зоною.

Оновлений дверний дзвінок має збільшений на 23% час автономної роботи та покращену систему зарядки, яка дозволяє легко знімати пристрій з дверей. Кольорове нічне бачення гарантує чітке зображення у будь-який час. Всі моделі дверних дзвінків Ring оснащені функціями надсилання повідомлень про рух, надання живого відео, двостороннього зв’язку та налаштування зон руху. З підпискою Ring Protect користувачі отримують додаткові переваги, такі як сповіщення про людей та посилки, а також доступ до відеоархіву на 180 днів. Новий дверний дзвінок вже доступний для замовлення на Ring.com і Amazon.com, а поставки почнуться 4 вересня.