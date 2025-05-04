Дроны DJI Phantom больше не будут получать обнволения и техническую поддержку

Одна из самых узнаваемых серий дронов — DJI Phantom — вскоре окончательно исчезнет из продуктовой экосистемы компании. Как сообщает профильный портал DroneDJ, китайский производитель объявил о завершении технической поддержки линейки с 1 июня 2025 года.

Речь идёт о моделях Phantom 4 Pro и Phantom 4 Advanced, выпущенных в 2016 и 2017 годах. Несмотря на прекращение производства ещё в мае 2018 года, DJI продолжала предоставлять сервисное обслуживание более семи лет. Теперь этот цикл завершён.

DJI Phantom появился в 2013 году и стал одним из первых серийных дронов, готовых к полёту сразу «из коробки». С его помощью съемка с воздуха стала доступна не только профессионалам, но и энтузиастам. Аппараты этой линейки активно использовались в кино, на телевидении и в промышленной съёмке.

По словам представителей DJI, решение продиктовано стратегическим переходом к более новым платформам. В фокусе теперь — компактные и технологически продвинутые линейки Mavic, Mini, Air и Inspire, предлагающие лучшую оптику, улучшенные алгоритмы полёта и расширенную интеграцию с мобильными устройствами.

Ожидается, что в ближайшее время DJI представит новое поколение продуктов:

Mavic 4 Pro с системой из трёх камер, главная из которых получит сенсор на 100 МП,

с системой из трёх камер, главная из которых получит сенсор на 100 МП, Mini 5 весом менее 250 грамм, с улучшенным LiDAR-модулем и вертикальным форматом съёмки.

Китайская компания DJI, крупнейший производитель дронов в мире, с 13 января 2025 года отключила систему геозонирования (GEO) в своих приложениях DJI Fly и DJI Pilot, заменив её на систему предупреждений о полётах в контролируемых зонах, соответствующих стандартам FAA (Федерального авиационного управления США). Теперь оператору будет предоставляться информация о входе в воздушное пространство Enhanced Warning Zones, но решение о продолжении полёта остаётся на его усмотрение.

Изменения в правилах полетов на дронах

Ранее система GEO автоматически блокировала возможность управления дроном в так называемых Restricted Zones (зоны, где полёты запрещены). С новым обновлением пользователь получает лишь предупреждение и рекомендацию соблюдать правила FAA.

DJI объясняет отказ от системы GEO тем, что с момента её внедрения в 2013 году мировое законодательство в области использования дронов значительно эволюционировало. Геозонирование, созданное как добровольная мера безопасности для предотвращения полётов в запрещённые зоны, теперь считается избыточным из-за наличия официальных правил в большинстве стран.

Эксперты и аналитики, включая издание Hunterbrook, выражают опасения, что снятие ограничений на полёты над стратегически важными объектами (такими как аэропорты, военные базы или тюрьмы) приведёт к росту расходов на разработку и развертывание технологий борьбы с дронами.

Изменения вызвали особенно острые споры после инцидента в Калифорнии, где беспилотник DJI столкнулся с противопожарным самолётом, что привело к повреждениям.

Глобальная доступность обновления

Обновление GEO уже действует в ряде стран ЕС, включая Германию, Францию, Бельгию, Финляндию и Люксембург, с января 2024 года. Ожидается, что остальные страны ЕС под юрисдикцией EASA получат обновление в течение января 2025 года.

Компания DJI контролирует около 90% мирового рынка потребительских дронов, но её репутация неоднократно подвергалась критике. Дроны DJI используются как в легальных, так и в противоправных целях, включая шпионаж, контрабанду и военные операции.

В последнее время DJI обвиняли в наращивании поставок в Россию и ограничении продаж в Украине, что усилило давление на компанию со стороны США, где ей грозит полный запрет на деятельность.

DJI подчёркивает важность соблюдения местных законов и правил при использовании дронов. Для полётов в Enhanced Warning Zones операторам необходимо заранее получить разрешение от FAA и ознакомиться с правилами на ресурсе FAA No Drone Zone.