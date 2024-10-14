Дрон-камикадзе Anduril Bolt-M летает на 20 км и имеет защиту от РЭБ14.10.24
Anduril Industries представила новый класс автономных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), получивших название Bolt, включая тактическую модификацию Bolt-M. Этот дрон предназначен для выполнения широкого спектра задач, таких как разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), поисково-спасательные работы (SAR), а также для ударных операций с использованием взрывчатки.
Bolt-M способен нести до 1.3 кг взрывчатки и оснащен автономными системами навигации и ИИ, что позволяет ему отслеживать и поражать движущиеся цели без постоянного участия оператора. Искусственный интеллект с машинным обучением обеспечивает эффективную работу дрона даже в условиях активных помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что значительно снижает нагрузку на оператора по сравнению с традиционными FPV-дронами, которые требуют высокого уровня подготовки.
Этот дрон имеет возможность автономного сопровождения цели с использованием систем компьютерного зрения, даже если связь с оператором будет потеряна. Он может работать по заранее заданным точкам маршрута, которые легко редактируются через интерфейс пульта управления, и поддерживает выбор угла атаки на цель, что повышает его тактическую гибкость.
Bolt-M имеет следующие ключевые характеристики:
- Время полета: более 40 минут.
- Радиус действия: до 20 км.
- Автономная навигация: поддержка машинного обучения для финальной стадии миссии.
- Время развертывания: всего 5 минут.
- Модульная платформа: поддержка различных боеголовок, включая разработки Anduril и сторонние решения, такие как Kraken Kinetics.
Bolt-M также интегрирован в экосистему Anduril Lattice, что позволяет ему обмениваться сенсорными данными с другими системами для координации операций, что делает его важным элементом современных тактических действий.
Anduril Industries — американская оборонная технологическая компания, основанная в 2017 году. Ее основателями являются бывшие сотрудники компаний Palantir и Oculus. Anduril активно сотрудничает с правительственными структурами США, в частности Министерством обороны и службами безопасности.
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Дрон-камикадзе Anduril Bolt-M летает на 20 км и имеет защиту от РЭБвойна дрон
Anduril Industries представила новый класс автономных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), получивших название Bolt, включая тактическую модификацию Bolt-M
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