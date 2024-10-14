Дрон-камікадзе Anduril Bolt-M літає на 20 км і має захист від РЕБ14.10.24
Anduril Industries представила новий клас автономних літальних апаратів з вертикальним зльотом та посадкою (VTOL), що отримали назву Bolt, включаючи тактичну модифікацію Bolt-M. Цей дрон призначений для виконання широкого спектра завдань, таких як розвідка, спостереження та розвідка (ISR), пошуково-рятувальні роботи (SAR), а також для ударних операцій з використанням вибухівки.
Bolt-M здатний нести до 1.3 кг вибухівки і оснащений автономними системами навігації та ІІ, що дозволяє йому відстежувати і вражати цілі, що рухаються, без постійної участі оператора. Штучний інтелект з машинним навчанням забезпечує ефективну роботу дрону навіть в умовах активних перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ), що значно знижує навантаження на оператора порівняно з традиційними FPV-дронами, які потребують високого рівня підготовки.
Цей дрон має можливість автономного супроводу мети з використанням систем комп’ютерного зору, навіть якщо зв’язок з оператором буде втрачено. Він може працювати за заздалегідь заданими точками маршруту, які легко редагуються через інтерфейс пульта управління, та підтримує вибір кута атаки на ціль, що підвищує його тактичну гнучкість.
Bolt-M має такі ключові характеристики:
- Час польоту: більше 40 хвилин.
- Радіус дії: до 20 км.
- Автономна навігація: підтримка машинного навчання для фінальної стадії місії.
- Час розгортання: всього 5 хвилин.
- Модульна платформа: підтримка різних боєголовок, включаючи розробки Anduril та сторонні рішення, такі як Kraken Kinetics.
Bolt-M також інтегрований в екосистему Anduril Lattice, що дозволяє обмінюватися сенсорними даними з іншими системами для координації операцій, що робить його важливим елементом сучасних тактичних дій.
Anduril Industries – американська оборонна технологічна компанія, заснована у 2017 році. Її засновниками є колишні співробітники компаній Palantir та Oculus. Anduril активно співпрацює з урядовими структурами США, зокрема Міністерством оборони та службами безпеки.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Можливість заряджати цифрові пристрої безконтактним чином безцінна. З цим погодяться якщо не всі, то багато користувачів. Подивимося, які смартфони з бездротовою зарядкою можна купити сьогодні.
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Дрон-камікадзе Anduril Bolt-M літає на 20 км і має захист від РЕБвійна дрон
Anduril Industries представила новий клас автономних літальних апаратів з вертикальним зльотом та посадкою (VTOL), що отримали назву Bolt, включаючи тактичну модифікацію Bolt-M
NVMe-накопичувачі Patriot Viper PV573 з підтримкою PCIe 5.0 оснащені активним охолодженнямPatriot SSD
Нові SSD-накопичувачі Patriot формату M.2 2280 підтримують інтерфейс PCI Express 5.0 x4 та оснащені активною системою охолодження, що включає алюмінієвий радіатор та вентилятор