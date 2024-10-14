Дрон-камікадзе Anduril Bolt-M літає на 20 км і має захист від РЕБ

Anduril Industries представила новий клас автономних літальних апаратів з вертикальним зльотом та посадкою (VTOL), що отримали назву Bolt, включаючи тактичну модифікацію Bolt-M. Цей дрон призначений для виконання широкого спектра завдань, таких як розвідка, спостереження та розвідка (ISR), пошуково-рятувальні роботи (SAR), а також для ударних операцій з використанням вибухівки.

Bolt-M здатний нести до 1.3 кг вибухівки і оснащений автономними системами навігації та ІІ, що дозволяє йому відстежувати і вражати цілі, що рухаються, без постійної участі оператора. Штучний інтелект з машинним навчанням забезпечує ефективну роботу дрону навіть в умовах активних перешкод радіоелектронної боротьби (РЕБ), що значно знижує навантаження на оператора порівняно з традиційними FPV-дронами, які потребують високого рівня підготовки.

Цей дрон має можливість автономного супроводу мети з використанням систем комп’ютерного зору, навіть якщо зв’язок з оператором буде втрачено. Він може працювати за заздалегідь заданими точками маршруту, які легко редагуються через інтерфейс пульта управління, та підтримує вибір кута атаки на ціль, що підвищує його тактичну гнучкість.

Bolt-M має такі ключові характеристики:

Час польоту : більше 40 хвилин.

: більше 40 хвилин. Радіус дії : до 20 км.

: до 20 км. Автономна навігація : підтримка машинного навчання для фінальної стадії місії.

: підтримка машинного навчання для фінальної стадії місії. Час розгортання : всього 5 хвилин.

: всього 5 хвилин. Модульна платформа: підтримка різних боєголовок, включаючи розробки Anduril та сторонні рішення, такі як Kraken Kinetics.

Bolt-M також інтегрований в екосистему Anduril Lattice, що дозволяє обмінюватися сенсорними даними з іншими системами для координації операцій, що робить його важливим елементом сучасних тактичних дій.

Anduril Industries – американська оборонна технологічна компанія, заснована у 2017 році. Її засновниками є колишні співробітники компаній Palantir та Oculus. Anduril активно співпрацює з урядовими структурами США, зокрема Міністерством оборони та службами безпеки.