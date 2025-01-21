Дрон DJI Flip управляется голосом и летает полчаса от одного заряда21.01.25
DJI начала 2025 год с презентации компактного и инновационного дрона DJI Flip. Это устройство с уникальным складным дизайном и весом менее 249 граммов легко помещается в ладони и не требует регистрации в большинстве стран, что делает его идеальным выбором для начинающих пилотов и путешественников. DJI Flip оснащён 1/1.3-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 48 МП и диафрагмой f/1.7. Он поддерживает:
- Видео в формате 4K/60fps с высоким динамическим диапазоном;
- Замедленную съемку в 4K/100fps;
- 10-битный цветовой режим D-Log M, который сохраняет детали даже в сложных условиях освещения.
Максимальное время полета составляет до 31 минуты благодаря интеллектуальной батарее. Передача видео осуществляется с помощью системы OcuSync 4.0 на расстояние до 13 км в разрешении 1080p/60fps.
Дрон получил складную защиту пропеллеров из углеродного волокна, что делает его прочным и безопасным. Удобный и компактный форм-фактор позволяет носить устройство в кармане или небольшой сумке.
Интеллектуальные функции
- AI Subject Tracking: система отслеживания объекта с автоматической фокусировкой.
- Шесть интеллектуальных режимов съемки: Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang, Spotlight.
- Голосовое управление: активация функций с помощью команды «Hey Fly».
- Управление без пульта: подключение к приложению DJI Fly через Wi-Fi Direct для управления одной рукой.
- 3D Infrared Sensing System: автоматическое торможение, включая ночное время.
Цена
- Базовая версия: $439.
- С контроллером RC 2: $639.
- Fly More Combo: $779, включает дополнительные батареи и аксессуары.
DJI Flip подходит как для профессиональной съемки, так и для любительского использования, предлагая баланс между портативностью, инновациями и функциональностью. Дополнительные аксессуары, включая ND-фильтры и многопортовое зарядное устройство, можно приобрести отдельно.
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Дрон DJI Flip управляется голосом и летает полчаса от одного заряда DJI дрон
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