Дрон DJI Flip управляется голосом и летает полчаса от одного заряда

DJI начала 2025 год с презентации компактного и инновационного дрона DJI Flip. Это устройство с уникальным складным дизайном и весом менее 249 граммов легко помещается в ладони и не требует регистрации в большинстве стран, что делает его идеальным выбором для начинающих пилотов и путешественников. DJI Flip оснащён 1/1.3-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 48 МП и диафрагмой f/1.7. Он поддерживает:

Видео в формате 4K/60fps с высоким динамическим диапазоном;

Замедленную съемку в 4K/100fps;

10-битный цветовой режим D-Log M, который сохраняет детали даже в сложных условиях освещения.

Максимальное время полета составляет до 31 минуты благодаря интеллектуальной батарее. Передача видео осуществляется с помощью системы OcuSync 4.0 на расстояние до 13 км в разрешении 1080p/60fps.

Дрон получил складную защиту пропеллеров из углеродного волокна, что делает его прочным и безопасным. Удобный и компактный форм-фактор позволяет носить устройство в кармане или небольшой сумке.

Интеллектуальные функции

AI Subject Tracking: система отслеживания объекта с автоматической фокусировкой.

Шесть интеллектуальных режимов съемки: Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang, Spotlight.

Голосовое управление: активация функций с помощью команды «Hey Fly».

Управление без пульта: подключение к приложению DJI Fly через Wi-Fi Direct для управления одной рукой.

3D Infrared Sensing System: автоматическое торможение, включая ночное время.

Цена

Базовая версия: $439.

С контроллером RC 2: $639.

Fly More Combo: $779, включает дополнительные батареи и аксессуары.

DJI Flip подходит как для профессиональной съемки, так и для любительского использования, предлагая баланс между портативностью, инновациями и функциональностью. Дополнительные аксессуары, включая ND-фильтры и многопортовое зарядное устройство, можно приобрести отдельно.