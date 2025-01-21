Дрон DJI Flip управляється голосом і літає півгодини від одного заряду21.01.25
DJI почала 2025 рік з презентації компактного та інноваційного дрону DJI Flip. Цей пристрій з унікальним складним дизайном і вагою менше 249 грамів легко поміщається в долоні і не вимагає реєстрації в більшості країн, що робить його ідеальним вибором для пілотів-початківців і мандрівників. DJI Flip оснащений 1/1.3-дюймовим CMOS-сенсором з роздільною здатністю 48 МП та діафрагмою f/1.7. Він підтримує:
- Відео у форматі 4K/60fps з високим динамічним діапазоном;
- Уповільнена зйомка в 4K/100fps;
- 10-бітовий колірний режим D-Log M, який зберігає деталі навіть у складних умовах освітлення.
Максимальний час польоту складає до 31 хвилин завдяки інтелектуальній батареї. Передача відео здійснюється за допомогою системи OcuSync 4.0 на відстань до 13 км у роздільній здатності 1080p/60fps.
Дрон отримав складний захист пропелерів з вуглецевого волокна, що робить його міцним та безпечним. Зручний та компактний форм-фактор дозволяє носити пристрій у кишені або невеликій сумці.
Інтелектуальні функції
- AI Subject Tracking: система відстеження об’єкта з автоматичним фокусуванням.
- Шість інтелектуальних режимів зйомки: Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang, Spotlight.
- Голосове управління: активація функцій за допомогою команди Hey Fly.
- Керування без пульта: підключення до програми DJI Fly через Wi-Fi Direct для керування однією рукою.
- 3D Infrared Sensing System: автоматичне гальмування, включаючи нічний час.
Ціна
- Базова версія: $439.
- З контролером RC 2: $639.
- Fly More Combo: $779, включає додаткові батареї та аксесуари.
DJI Flip підходить як для професійної зйомки, так і для аматорського використання, пропонуючи баланс між портативністю, інноваціями та функціональністю. Додаткові аксесуари, включаючи фільтри ND та багатопортовий зарядний пристрій, можна придбати окремо.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Перші Bluetooth-навушники з додатковим кріпленням на вусі розповідаємо про Ugreen HiTune S5. Чи такі вони хороші для спорту?
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Дрон DJI Flip управляється голосом і літає півгодини від одного заряду DJI дрон
DJI Flip особливий складним дизайном і вагою менше 249 грамів легко поміщається в долоні і не вимагає реєстрації в більшості країн
HMD повністю припинила виробництво всіх смартфонів Nokia HMD Nokia бізнес смартфон
HMD Global офіційно оголосила про завершення випуску смартфонів під брендом Nokia, що символізує закінчення ери мобільних пристроїв із цим легендарним ім’ям
HMD повністю припинила виробництво всіх смартфонів Nokia
Baseus EnerGeek MiFi – мобільна точка доступу та великий павер-банк
CEO Nvidia Дженсен Хуанг викликав падіння акцій компаній, які займаються квантовими комп’ютерами
Pocketbook представила настінну картину-екран
Концепт Honda 0 SUV отримає серійну версію вже у 2026 році
HMD OffGrid – кишеньковий модем для супутникового зв’язку
Платформа Phison E28 для NVMe-накопичувачів PCIe 5.0 забезпечує швидкість до 14,5 ГБ/с
Новий ПК Alienware Area-51 коштує $4500
Електрокар Mazda6e має запас ходу до 552 км