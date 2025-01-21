Дрон DJI Flip управляється голосом і літає півгодини від одного заряду

DJI почала 2025 рік з презентації компактного та інноваційного дрону DJI Flip. Цей пристрій з унікальним складним дизайном і вагою менше 249 грамів легко поміщається в долоні і не вимагає реєстрації в більшості країн, що робить його ідеальним вибором для пілотів-початківців і мандрівників. DJI Flip оснащений 1/1.3-дюймовим CMOS-сенсором з роздільною здатністю 48 МП та діафрагмою f/1.7. Він підтримує:

Відео у форматі 4K/60fps з високим динамічним діапазоном;

Уповільнена зйомка в 4K/100fps;

10-бітовий колірний режим D-Log M, який зберігає деталі навіть у складних умовах освітлення.

Максимальний час польоту складає до 31 хвилин завдяки інтелектуальній батареї. Передача відео здійснюється за допомогою системи OcuSync 4.0 на відстань до 13 км у роздільній здатності 1080p/60fps.

Дрон отримав складний захист пропелерів з вуглецевого волокна, що робить його міцним та безпечним. Зручний та компактний форм-фактор дозволяє носити пристрій у кишені або невеликій сумці.

Інтелектуальні функції

AI Subject Tracking: система відстеження об’єкта з автоматичним фокусуванням.

Шість інтелектуальних режимів зйомки: Dronie, Circle, Rocket, Helix, Boomerang, Spotlight.

Голосове управління: активація функцій за допомогою команди Hey Fly.

Керування без пульта: підключення до програми DJI Fly через Wi-Fi Direct для керування однією рукою.

3D Infrared Sensing System: автоматичне гальмування, включаючи нічний час.

Ціна

Базова версія: $439.

З контролером RC 2: $639.

Fly More Combo: $779, включає додаткові батареї та аксесуари.

DJI Flip підходить як для професійної зйомки, так і для аматорського використання, пропонуючи баланс між портативністю, інноваціями та функціональністю. Додаткові аксесуари, включаючи фільтри ND та багатопортовий зарядний пристрій, можна придбати окремо.